Peugeot Inception : découverte du concept car tant attendu

Les concept cars sont toujours à couper le souffle, que ce soit par leur style qui préfigure souvent l’avenir du design des prochains modèles mais aussi par les technologies embarquées qui montrent ce qui pourrait arriver en série les prochaines années. Avec le nouveau concept Peugeot Inception dévoilé au CES de Las Vegas, la marque au lion regroupe ces deux caractéristiques, un style marquant et des nouvelles technologies.

Vers un futur survolté

Peugeot comme d’autres constructeurs a déjà entamé l’électrification de sa gamme. Si les Peugeot e-208 et e-2008 sont porteurs de cette volonté, le constructeur prévoit à présent de ne lancer que des véhicules électrifiés, comprenez a minima des véhicules hybrides ou des véhicules électriques. D’ailleurs le constructeur de Sochaux, va lancer 5 nouveaux modèles 100% électriques dans ces deux prochaines années. C’est donc tout naturellement que la Peugeot Inception est électrique, cela prouve l’ambition » de faire de Peugeot la première marque électrique en Europe d’ici 2030″.

Peugeot Inception, un grand coupé électrique

Pour annoncer le futur électrique de la marque au lion, le constructeur a choisi de faire les choses en grand avec un concept car qui prend la forme d’un grand coupé électrique. Celui-ci repose sur la nouvelle plateforme STLA large, il s’étend sur 5m de long pour une hauteur de seulement 1m34. La silhouette est très élancée qui laisse espérer une mécanique survoltée.

En effet, Peugeot a mis les doigts dans la prise pour la conception de l’Inception puisqu’il annonce une puissance de 680 chevaux couplée avec une batterie de 100 kWh, le 0 à 100 km/h peut être expédié en moins de 3 secondes. Le plus impressionnant est sa consommation de 12,5 kWh/100km, cela lui donnerait une autonomie de plus de 800 km. Et lorsque son autonomie est faible et qu’il vient l’heure de la recharger, Peugeot annonce que cette nouvelle Inception peut être rechargée par induction. L’avenir de la recharge des véhicules électriques ? Certainement, en tout cas cela pourrait simplifier la vie des utilisateurs en limitant les problèmes de compatibilité sur les bornes.

Un habitacle saisissant

Les concept cars sont des études de style et de technologie, l’habitacle de l’Inception ne déroge pas à cette règle et est très futuriste. La planche de bord est minimaliste, le volant Hypersquare est rectangulaire et avec 4 trous pour la prise en main. Il peut faire penser à un volant de voiture de course mais son application de série pourrait être rapide. Il permet d’avoir sous la main plusieurs fonctionnalités comme la gestion de la climatisation, l’intensité du freinage régénératif et il peut même se rétracter pour laisser de la place au conducteur car l’Inception est équipé de la conduite autonome de niveau 4.

Enfin, l’extérieur adopte aussi des innovations. On y retrouve une « Tech Bar » sur la carrosserie qui permet de donner l’état de la batterie par exemple. Les pigments de la carrosserie se colorent en fonction de l’environnement de la voiture et les vitres de la voiture sont capables d’absorber la chaleur ou les rayons ultraviolets du soleil avec le verre Narima.

Alors, cette nouvelle Inception sera-t-elle la Peugeot du futur ? Peut-être pas tout à fait mais certaines technologies devront faire leur arrivée de série dans quelques années.