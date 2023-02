La Peugeot 508 est présente dans la gamme du constructeur depuis 2018. En 5 ans de commercialisation, elle n’avait toujours pas connu de restylage jusqu’à aujourd’hui. En effet, la marque au lion modernise la 508 que ce soit dans sa version berline, break ou PSE. Découverte des nouveautés de la 508 sur Abcmoteur.

Un nouveau regard

Ce qui est saisissant dès le premier coup d’œil est le nouveau regard de cette Peugeot 508 restylée. Tout au presque est nouveau sur sa partie avant, on y remarque bien sur le nouveau logo de la marque mais surtout une nouvelle calandre bien plus large, elle occupe presque tout l’espace sur ce bouclier et elle obtient une peinture de couleur caisse. La calandre est entourée des nouveaux optiques équipés de la technologie Matrix LED qui devient de série. Ils intègrent également la nouvelle signature lumineuse DRL à 3 griffes avec un effet 3D.

En ce qui concerne la 508 PSE (Peugeot Sport Engineered), elle dispose d’une nouvelle calandre dans une couleur noire brillante. Cette dernière est texturée tandis que la signature Kryptonite à 3 griffes trône sur le capot.

La partie arrière évolue aussi avec de nouveaux optiques qui intègrent une signature lumineuse à 3 griffes qui évolue pour devenir plus horizontale et plus dynamique. Les clignotants défilant sont maintenant de série sur tous les modèles. On remarque aussi que l’emblème Peugeot devient Gris Basalte et prend place sur le bandeau noir. Enfin des jantes de 18 pouces nommées EPHERRA sont disponibles sur les versions berline et break.

Habitacle modernisé

Dans l’habitacle, il n’y a pas d’immense changement d’architecture. On remarque toutefois l’arrivée du Peugeot i-Connect Advanced qui s’ajoute au i-Cockpit. On retrouve toujours un écran d’instrumentation numérique qui peut afficher la navigation connectée TomTom, la radio et média, les aides à la conduite ou encore le flux d’énergie. Au centre de la planche de bord on retrouve un écran tactile HD de 10 pouces qui surmonte des touches piano permettant de faire des raccourcis pour l’écran, il dispose de la fonction Mirroring permettant d’afficher le contenu autorisé du smartphone pendant la conduite. Du côté de la console centrale, on trouve le nouveau sélecteur de vitesses de la boîte automatique EAT8.

Diesel, essence et hybride

L’offre de motorisations de la berline et du break Peugeot reste complète. On y retrouve une entrée de gamme avec un moteur PureTech 130 EAT8, ce moteur 3 cylindres essence de 1,2 litre développe 130 chevaux et est associé comme l’ensemble de la gamme à une boîte automatique EAT8 qui compte 8 rapports.

Une motorisation diesel est disponible, la BlueHDi 130 EAT8 dispose d’un moteur 4 cylindres diesel de 1,5 litre développant 150 chevaux. Il devrait être l’ami des gros rouleurs.

Enfin les motorisations hybrides rechargeables sont celles qui ont vraiment des nouveautés. On remarque l’arrivée du PLUG-IN HYBRID 180 e-EAT8 qui est doté d’un moteur essence PureTech de 150 chevaux et d’un moteur électrique de 81 kW, un ensemble qui lui permet de proposer 180 chevaux cumulés.

La PLUG-IN HYBRID 225 e-EAT8 est toujours disponible. Elle utilise le même moteur électrique mais son moteur thermique PureTech développe 180 chevaux

Enfin au sommet de la gamme est toujours présente la version PSE avec sa motorisation hybride rechargeable PLUG-IN HYBRID4 360 e-EAT8. C’est la seule à proposer 4 roues motrices en raison d’un moteur électrique d’une puissance de 83 kW installé sur le train arrière. Sur le train avant, on retrouve le moteur électrique de 81 kW et le moteur thermique PureTech qui développe ici 200 chevaux. La puissance cumulée de l’ensemble n’augmente pas et reste à 360 chevaux.

La version restylée de la Peugeot 508 n’arrive pas tout de suite en concession, les premières livraisons sont prévues pour l’été prochain. La production doit se faire dans l’usine de Mulhouse.