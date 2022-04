Peugeot 308 et système Hi-Fi Premium Focal : alliance française

L’un des nouveaux plaisirs des voitures toujours plus silencieuses est de profiter de sa musique favorite grâce à un système audio de bonne qualité. Les constructeurs automobiles ont tous une affinité différente avec un fabricant Hi-Fi, Peugeot par le groupe Stellantis a choisi comme DS, les équipements du fabricant Focal installé dans la Loire.

Étude poussée

Il ne suffit pas de mettre des enceintes qui ont les watts pour faire un bon système audio. Une voiture est un environnement complexe avec divers matériaux et 5 places différentes. Peugeot et Focal ont travaillé ensemble afin de définir le meilleur emplacement d’appareils pour offrir une bonne qualité sonore à la 308.

10 haut-parleurs

En résulte l’implantation de 10 haut-parleurs pour le système Hi-Fi Premium FOCAL. Une installation qui dispose des équipements suivants :

4 tweeters TNF à dôme inversé en aluminium, installé sur le montant de pare-brise et dans les portières arrière.

4 woofers/médiums à membrane Polyglass et suspension TMD (Tuned Mass Damper) de 16,5cm dans chaque portière.

1 voie centrale Polyglass sur le tableau de bord.

1 subwoofer ovoïde triple bobine Power FlowerTM dans le coffre.

Ce système a subi un traitement numérique par ARKAMYS après plusieurs heures de tests par des ingénieurs acousticiens et de route. Peugeot expose fièrement cet équipement dans sa nouvelle 308 car plusieurs des haut-parleurs portent la signature Focal.

Face à tous ces équipements, il serait intéressant de comparer le système Focal avec celui des concurrentes de la Peugeot 308. Les systèmes audio tendent de plus en plus à devenir un élément déterminant dans le choix de son futur véhicule en témoigne toute la communication faite par les constructeurs autour des coopérations et des innovations introduites dans leurs véhicules.