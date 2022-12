Offrez vous une Peugeot 408 pour seulement 15 000€ ou presque

La Peugeot 408 est annoncée comme le futur gros succès du constructeur au lion. Forcément cette réussite attire des profiteurs, notamment un constructeur chinois qui propose une voiture semblable, très semblable à la lionne pour seulement un prix cassé. Alors 15 700€ suffisant pour s’acheter une concurrente à la 408 ? La réponse sur Abcmoteur

Une concurrente chinoise

C’est avec la Changan Automobile Uni-V que la 408 est copiée. En effet, cette voiture chinoise, encore inconnue en Europe, ne se cache pas d’être inspirée de la Peugeot 408. En photo, l’œil non avisé pourrait se laisser berner. Presque tout semble fait pour tromper, le style de face, de profil et de l’arrière mais aussi les dimensions qui sont très, très, très proches de la 408 avec 4m 68 de long, 1m84 de large, 1m43 de haut tandis que la 408 mesure 4m69 en longueur, 1m86 en largeur et 1m48 en hauteur.

Une concurrente seulement en apparence

Cependant quand on pousse la comparaison, le match ne tient pas. Si effectivement, l’habitacle est lui aussi proche de la Sochalienne, les motorisations sont moins nombreuses. La Chinoise n’obtient qu’un seul moteur 1,5 litre thermique de 188 chevaux tandis que la vraie 408 à une offre thermique et hybride complète allant de 130 chevaux à 225 chevaux.

De plus, les finitions doivent être bien inférieures à la Peugeot 408. Pour proposer un prix de 15 700€, les chinois ont dû gratter les centimes dans le moindre habillage.