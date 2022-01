Nouveau Citroën C5 Aircross restylé (2022) : nos premières impressions

Le C5 Aircross passe par la case restylage. Il se fait plus sérieux et statutaire avec une face avant totalement remodelée le rapprochant de la C5 X.

Citroën nous a convié peu de temps avant Noël pour découvrir le tout nouveau C5 Aircross restylé. Le SUV familial au chevron a en effet droit à un petit coup de bistouri après ses 4 ans de carrière.

La nouvelle version se distingue assez nettement, notamment au niveau de la face avant. Alors qu’à son apparition, le C5 Aircross faisait la part belle aux rondeurs, cette nouvelle version se veut un peu plus anguleuse, à l’image de la future C5 X et du C3 Aircross récemment restylé (dont l’essai complet de Jalil est à retrouver ici).

Une face avant totalement revue

Le C5 Aircross revu garde son regard à double étage. S’il adopte la récente signature lumineuse en V, elle est ici nettement moins prononcée que sur les derniers modèles de la marque. La branche du bas est en effet assez peu inclinée, dans le but ne pas attirer le regard vers le bas. Cela permet de rehausser visuellement la ceinture de caisse.

L’ensemble de la calandre est désormais vertical et nettement plus structuré. Les LED sont soulignées de touches de piano et encadrent les optiques qui se font plus discrètes. Le double chevron est plus imposant et change de couleur pour passer au noir laqué entouré de chrome. Auparavant prolongés par des joncs chromés, ceux-ci sont désormais discontinus en se resserrant à l’approche des feux. Sous ces derniers se trouve une lame noire laquée horizontale. Reprenant le motif du chevron démarrant sous le logo, le dessin se verticalise jusqu’à devenir parallèle aux touches de piano des LED.

Le bas du bouclier se distingue par des grilles d’aération reprises de la C5 X. Un sabot fait son apparition pour un style plus robuste. Les entrées d’air situées sur le côté sont désormais fonctionnelles.

Un style plus statutaire

L’ensemble fait plus sérieux et plus statutaire qu’avant le restylage. Cela se traduit aussi dans le choix des peintures. Le choix est ainsi resserré vers les teintes les plus classiques (Blanc Banquise, Blanc Nacré, Noir Perla Nera, Gris Platinium, Gris Artense) ainsi qu’un nouveau bleu (Bleu Eclipse) pouvant tirer vers le noir suivant la lumière. La personnalisation est aussi simplifiée avec 4 Packs Colors (Noir Brillant, Dark Chrome, Bronze Anodisé et Energic Blue) s’appliquant aux entrées d’air avant et aux Airbump. De nouvelles jantes 18 pouces sont aussi disponibles.

Le profil n’est pas modifié. Tout juste remarquerons-nous que les coques de rétroviseurs (couleur carrosserie auparavant) et les barres de toit passent au noir.

Vu de l’arrière, le changement vient des feux qui voient leur dessin totalement revu sans que leur forme ne bouge (ceci pour des raisons de coût afin de ne pas avoir à modifier leur emplacement). Plus en relief, ils perdent leur aspect rondouillard et se font plus anguleux. L’éclairage est aussi modifié pour désormais faire apparaître trois rectangles lumineux.

Ecran plus grand

À l’intérieur du C5 Aircross restylé, impossible de passer à côté du nouvel écran tactile. Passant de 8 à 10 pouces, il s’apparente plus à une tablette en étant placé plus haut et plus en avant qu’auparavant. Les aérateurs centraux, encadrant autrefois la dalle tactile, migrent sous l’écran. La console centrale se fait plus simple avec un sélecteur remplaçant le levier de vitesse (en boîte automatique). Le mode de sélection de mode de conduite se passe aussi de l’ancienne molette tournante.

Les sièges aussi sont revus. Ils abandonnent leur dessin en tablette de chocolat pour des reliefs en forme de gélules. Le confort étant bien évidemment toujours la priorité, ils restent estampillés Advanced Confort. Si certains matériaux (de la planche de bord notamment) sont toujours qualitatifs, on trouve encore des plastiques durs éparpillés dans l’habitacle.

Pour le reste, pas de changement. Le C5 Aircross mise toujours sur ses 3 places arrière indépendantes et son coffre généreux de 580 litres (460 litres pour l’hybride). De même, les motorisations n’évoluent pas. Le thermique est assuré par les essences Puretech 130 et BlueHDI 130 alors que l’hybride rechargeable 225 chapeaute la gamme.