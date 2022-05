Nissan Juke Hybrid : les commandes sont ouvertes mais à quel prix ?

Le Nissan Juke est un véhicule à succès pour Nissan. Sa première génération fut écoulée à 1,5 million d’exemplaires ce qui a poussé le constructeur nippon à le renouveler en 2019. Cette seconde génération obtient maintenant une motorisation hybride dont les commandes vont débuter le 1er juin 2022, l’occasion pour Nissan de dévoiler ses tarifs à quelques jours de l’ouverture du carnet de commandes.

3 moteurs

Ce Nissan Juke Hybrid est équipé d’un moteur thermique 1,6 litre de 94 chevaux et 148 Nm associé à une machine électrique de 49 chevaux et 205 Nm. L’hybridation aurait pu s’arrêter ici mais Nissan a décidé d’intégrer un alterno-démarreur haute tension de 15 kW. Avec une puissance cumulée de 145 chevaux, cela lui permet d’augmenter la puissance de 25% par rapport à l’actuelle version essence du Juke qui était également la seule.

Il est équipé d’une boîte de vitesses multimodale à faible frottement qui permet selon Nissan une utilisation optimale de la puissance offrant alors au Juke la capacité de rouler en électrique jusqu’à 55km/h. De plus, il est équipé de la E-Pedal qui permet d’utiliser le freinage régénératif pouvant se passer de l’utilisation de la pédale de frein jusqu’à 5km/h tout en rechargeant les batteries du moteur électrique.

Ainsi, Nissan annonce des consommations d’essence comprissent entre 5L et 5,2L/100km pour des émissions de CO2 de 114 et 117 g par km.

4 finitions

Le Nissan Juke Hybrid est proposé à partir de 31 450€ dans sa finition entrée de gamme N-CONNECTA qui comprend la caméra de recul, les services Connectés, la climatisation automatique, l’ouverture et démarrage sans clé, et des jantes alliage de 17 pouces.

La finition TEKNA ajoute pour 33 450€ la conduite semi-autonome Pro Pilot, l’audio Bose Personal Plus, la vision Nissan AVM à 360°, les sièges avant chauffants, et des jantes de 19 pouces bien plus grandes.

La N-DESIGN comprend en plus pour 34 100€ la peinture Bi-ton, la possibilité de personnaliser l’extérieure et l’intérieure et les jantes 19 pouces Akari.

Enfin une finition spéciale est proposée au lancement, la PREMIERE EDITION comprend au prix de 34 700€ des jantes noires et des seuils de portes avant rétro-éclairées. Pour le reste, elle reprend les équipements des finitions inférieures.