NAMX HUV : le SUV hydrogène dessiné par Pininfarina

NAMX est une jeune marque française qui se lance dans la bataille des nouvelles énergies. Le choix est l’hydrogène pour ce NAMX HUV conçu en collaboration avec la société de design italienne Pininfarina.

NAMX, qu’est-ce que c’est ?

Fouazi Annajah est le fondateur de cette entreprise. L’entrepreneur Franco-Marocain a décidé, après avoir travaillé pour Volkswagen, de lancer sa création. NAMX est résolument tourné vers l’avenir, en témoigne la signification de l’acronyme New Automotive and Mobility Exploration.

Ligne Pininfarina

NAMX et Pininfarina ont collaboré afin de proposer un concept car au design remarquable. Le HUV s’inspire des muscle-cars américaines pour se démarquer des lignes considérées comme trop sages des véhicules électriques. Ainsi, on retrouve le X de la marque sur la signature lumineuse avant, sur les nervures de carrosserie des portières et aussi sur le pare-chocs arrière.

300 et 550 chevaux

Deux motorisations hydrogènes de puissance différentes sont proposées sur ce NAMX HUV pour Hydrogene Utility Vehicule. Une version de 300 chevaux en propulsion et une version plus puissante, forte de 550 chevaux avec une transmission intégrale. Si la puissance est conséquente mais pas impressionnante, c’est son autonomie qui retient l’attention. En effet, l’entreprise française annonce 800km d’autonomie et surtout un modèle de recharge innovant permettant de répondre au manque d’équipements hydrogène en France.

Le problème de l’hydrogène actuellement en France est de trouver une station et encore plus une station adaptée a son véhicule. Pour y pallier, NAMX a développé des capsules amovibles qui contiennent de l’hydrogène a 700 bars pour alimenter le moteur même avec le réservoir à sec. Ces capsules sont accessibles depuis une trappe sur l’arrière du concept car. Un peu comme un jerricane d’essence qui servirait en cas de réservoir vide au milieu du désert.

Entre 65 000 et 95 000 €

Ce nouveau SUV pourrait être proposé à un prix compris entre 65 000 et 95 000€. Le lieu de production n’est pas encore déterminé entre la France ou le Maroc.