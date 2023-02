Mini Cooper SE Cabrio : cheveux au vent et en silence

Les cabriolets Mini Cooper sont toujours des voitures glamours et attachantes. Mini fait maintenant évoluer sa Mini Cooper Cabrio avec une nouvelle motorisation, une mécanique du XXI ème siècle puisqu’elle devient électrique. Abcmoteur vous présente cette nouveauté qui pourrait bien s’arracher car elle s’annonce très limitée.

Effets de style électriques

Cette nouvelle Mini Cooper SE Cabrio reprend les éléments présents sur la Mini Cooper SE. On y retrouve donc des éléments qui améliorent le coefficient de pénétration dans l’air avec une calandre presque plein ou encore des jantes aérodynamiques Electric Power Spoke 100% qui sont réalisées grâce à de l’aluminium recyclé.

Cette Mini Cooper SE Cabrio est disponible dans deux teintes Enigmatic Black et White Silver tandis que les poignées de porte, les ouïes latérales et l’entourage des feux avant et arrière sont dans la couleur Resolute Bronze. Les logos et les lettrages mini sont dans la teinte Piano Black tandis que la motorisation électrique se remarque par les logos E à l’avant et l’arrière de la voiture.

Un équipement de série très complet

Pour cette série limitée, Mini met le paquet dès l’entrée de gamme puisqu’elle arrive avec un niveau d’équipements important. On y retrouve donc des sièges sport chauffants, un volant sport en cuir Napp (qui peut être chauffant en option). Volant sur lequel on retrouve un logo MINI Electric de couleur bronze. Cela rappelle de quel modèle il s’agit en plus du bouton start-stop jaune qui est réservé à la Mini SE.

Elle obtient aussi le eDrive qui équipe la Mini Cooper SE, il affiche les informations comme la consommation d’énergie ou l’autonomie restante. Des informations essentielles pour une voiture électrique. Elle peut être configurée avec l’affichage tête haute ou encore le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go et le Pack Safety.

Une puissance généreuse

Le moteur électrique de cette Mini Cooper SE Cabrio est de 184 chevaux, il permet à la petite Mini qui garde ses dimensions d’accélérer de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes. Ce ne sera pas la plus rapide des citadines mais cela suffit déjà pour être surpris. À titre de comparaison la Mini Cooper S Cabrio demande 7,2 secondes au 0 à 100 km/h.

Une autonomie limitée

Cette Mini Cooper SE Cabrio va rester une voiture de loisir. Tout d’abord en raison de son coffre de seulement 160 litres mais surtout d’une autonomie de 201 km en cycle WLTP. Cela parait juste pour partir en week-end. Elle est donc réservée selon nous aux centres urbains chics et aux villes de la Côte d’Azur. Endroits où elle devrait faire un carton.

Prix

Et c’est en série limitée à seulement 999 exemplaires que Mini a décidé de commercialiser cette Mini Cooper SE Cabrio. Seulement 155 exemplaires du cabriolet électrique britannique sont prévus pour le marché français. Une série très limitée et exclusive, exclusive non seulement par sa quantité réduite mais aussi par son prix car à partir de 60 490 € en France, elle n’est pas accessible à toutes les bourses. Les commandes sont dès à présent ouvertes pour l’hexagone.