Mini Cooper Cabrio Seaside : une série spéciale pour fêter les 30 ans

La Mini Cooper Cabrio fete ses 30 ans. Lancée sur la fin de vie de la Mini, la version découvrable est depuis renouvelée sur toutes les générations. En 2023, Mini fête l’anniversaire de la Cooper Cabrio avec une édition spéciale nommée Seaside. Découverte sur Abcmoteur

Une livrée spécifique

Il sera possible de reconnaître cette série spéciale à sa carrosserie qui porte fièrement une livrée spécifique avec une double bande blanche, des ouïes latérales portant le logo Seaside et un logo 30 sur le pare-chocs avant. On remarque aussi deux couleurs spéciales nommées Caribbean Aqua et Nanuq White. Enfin, cette série spéciale repose sur les jantes Pulse Spoke d’une dimension de 18 pouces.

Habitacle spécial

Il n’y a pas que l’extérieur qui reçoit un habit de fête, l’habitacle reçoit des éléments spécifiques comme des autocollants décoratifs « 30 years of convertible » sur le tableau de bord au motif texturé. Les seuils de portes reprennent le blanc de la carrosserie alors que la clé reçoit un motif inspiré de vagues. Elle est dotée de série d’un cuir noir et d’un volant de la même matière.

Deux motorisations

Cette version spéciale Seaside limitée à 3000 exemplaires dont 180 pour la France. Il est possible d’avoir cette version limitée disponible en Mini Cooper Cabrio ou avec la plus sportive Mini Cooper S Cabrio. Son prix est de 42 000 € pour la Mini Cooper Cabrio et de 46 200€ pour la Mini Cooper S Cabrio. Les livraisons sont prévues pour février 2023.