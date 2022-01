Mercedes-Benz Classe C 2022: Les motorisations, les finitions et les prix

La nouvelle génération de Mercedes-Benz Classe C (W206) lancée en 2021 perpétue la tradition de berline chez Mercedes-Benz. Cette Mercedes est disponible en berline ou en break avec des motorisations essence, diesel ou hybride et ceux avec différents niveaux de finitions. On vous aide à y voir plus clair.

Motorisations :

La Classe C plaît aux professionnels faisant de la route, Mercedes continue donc de proposer deux solutions diesel.

C200d : 163 chevaux

C220d : 200 chevaux

En ce qui concerne la motorisation essence :

C200 : 204 chevaux

2022 et normes de pollution obligent, Mercedes-Benz propose une solution hybride rechargeable essence :

C300e : 204 chevaux thermiques + 129 chevaux électriques. 313 chevaux en cumul. Autonomie électrique : jusqu’à 111km.

À noter que toutes ces motorisations sont proposées avec une boîte automatique à 9 rapports.

Finitions :

La première finition au catalogue est l’Avantgarde Line, elle dispose des équipements de série suivants : système de recharge sans fil pour smartphone, assistant feux de route, intégration smartphone, sièges avant chauffants, détecteur d’angle mort, combiné d’instrument digital (12,3 ») écran média (11,9 »), éclairage d’ambiance. Cette entrée de gamme à la Mercedes Classe C est proposée à partir de :

C200 : berline 50 550€, break 52 050€

C200d : berline 49 750€, break 51 250€

C220d : berline 53 950€, break 55 450€ (4matic + 2 400€)

C300e : berline 59 400€, break 60 900€

Suit la Business Line réservée aux professionnels qui ajoute la peinture métallisée aux équipements déjà présents de série. Aux prix de :

C200 : berline 51 450€, break 52 950€

C200d : berline 50 650€, break 52 150€

C220d : berline 54 850€, break 56 350€ (4matic + 2 400€)

C300e : berline 60 300€, break 61 800€

Enfin le haut de gamme est la AMG Line qui reprend les équipements des finitions déjà citées en y apportant : Kit carrosserie AMG, Jantes alliage AMG 45,7 cm (18″), Volant sport multifonction en cuir Nappa, Sièges sport à l’avant. Les tarifs:

C200 : berline 53 500€, break 55 000€

C200d : berline 52 700€, break 54 200€

C220d : berline 56 900€, break 58 400€ (4Matic + 2 400€)

C300e : berline 62 350€, break 63 850€

Une dernière finition réservée au break s’ajoute à cette gamme, la All-Terrain qui dispose d’équipements spécifiques : Train de roulement confort (485) avec 40 mm de garde au sol en plus, Deux programmes de conduite tout-terrain (Offroad et Offroad + pour terrains difficiles), Régulation de la vitesse en descente (DSR), Eclairage tout-terrain en liaison avec DIGITAL LIGHT (P35) qui éclaire le plus la voie, Carrosserie spécifique All-Terrain et inscription, « All Terrain » brodée sur les tapis de sol avant. Ses tarifs:

C200 4Matic : 55 550€

C220d 4Matic : 58 950€