La Classe C se renouvelle et garde son aspect de petite Classe S. Cela se traduit par une planche de bord hyper technologique.

Quelques mois après la Classe S, Mercedes renouvelle la Classe C. Et si la première est importante pour l’image, la seconde l’est pour les volumes de ventes. La mode a beau être aux SUV, la familiale reste le best-seller de Mercedes, avec 2,5 millions d’exemplaires écoulés pour le modèle lancé en 2014 ! Autant dire que le changement de génération n’est pas pris à la légère.

Côté look, si la Classe C garde des lignes arrondies, plusieurs éléments permettent de reconnaître facilement la nouvelle version. A l’avant, la calandre est plus basse. En version classique, elle forme une pointe de chaque côté. En version AMG, c’est un trapèze qui donne un air agressif, avec un joli décor étoilé. Le regard est plus acéré. A l’arrière, on oublie les feux verticaux, place à des feux horizontaux qui partent de l’aile et vont jusqu’à la plaque.

Le propriétaire d’une Classe C actuelle sera plus dépaysé à l’intérieur. La planche de bord, inspirée de celle de la grande soeur Classe S, fait sa révolution numérique avec un écran géant en guise de console centrale. Il mesure jusqu’à 11,9 pouces et supprime quasiment tous les boutons. L’instrumentation à écran, sans casquette, est aussi en série. La C se distingue de la S par une ambiance plus sportive grâce aux aérateurs ronds.

La Classe C gagne près de 7 cm en longueur, mesurant désormais 4,75 mètres. Elle en profite pour améliorer légèrement son habitabilité, avec 21 mm de plus en espace aux jambes. En revanche, c’est le statu-quo pour le volume de coffre, avec seulement 455 litres. Le break, dévoilé en même temps que la berline, fait mieux : avec la même longueur, il gagne 30 litres, à 490 litres. Il a en série le hayon électrique. La banquette se rabat en 40/20/40.

Si à l’international, la nouvelle Classe C est déjà annoncée avec une large gamme de moteurs, l’offre de lancement en France sera limitée. Il n’y aura ainsi qu’un essence, la C 200 dotée d’un quatre cylindres 1.5 litre de 204 ch. En diesel, il y aura les C 220 d et C 300 d de 200 et 265 ch, là aussi en quatre cylindres. La C fera ainsi l’impasse sur les six cylindres ! Elle aura en revanche en série la micro-hybridation et la boîte de vitesses automatique 9 rapports. L’offre sera ensuite complétée par des variantes hybrides rechargeables. Avec une grosse batterie de 25,4 kWh, elles pourront faire 100 km en électrique.

Côté équipements, parmi les éléments à retenir, il y a les roues arrière directrices ou les Digital Light, des phares capables de projeter des infos au sol, comme des lignes de guidage. Les nouvelles Classe C seront disponibles à la commande d’ici fin mars. Les livraisons commenceront à l’été.