Mercedes-AMG SL 43 : un 4 cylindres sous le capot ?

Le Mercedes-AMG SL devient plus sage. En effet, Mercedes annonce une nouvelle version du roadster non plus avec un V8 biturbo mais avec un 4 cylindres. Une version au rabais ou vrai SL ?

Ce n’est pas une première

Le Mercedes SL est l’un des fleurons de la gamme à classer au sommet, au côté de la Classe S. Il est alors logique qu’il ait toujours eu sous le capot les moteurs les plus nobles de la marque. Un 4 cylindres peut donc surprendre. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que le SL embarque un « 4 pattes » car la génération R121 produite de 1955 à 1963 était animée par un 4 cylindres 1,9 litre de 105 chevaux. Cependant, ce retour aux 4 cylindres n’est pas fait avec un moteur insignifiant mais avec le M139. Ce 2,0 litres peut se vanter d’être le moteur avec le meilleur rendement de puissance selon la cylindrée avec 421 chevaux dans l’A 45 S.

Technologie de F1

Sous le capot, ce M139 se voit tourné de 90 degrés pour être installé en position longitudinale afin de correspondre au SL qui est propulsion. Entre le bloc-moteur et les roues se trouve une boîte de vitesses automatique MCT à 9 rapports fonctionnant par un convertisseur de couple plutôt qu’un embrayage à sec. La puissance de ce moteur se voit dégonflée par rapport à l’A 45 S puisqu’il affiche 381 chevaux et 480nm. Elle dispose d’une hybridation légère avec un alterno-démarreur 48V. La grosse innovation de cette motorisation est son turbo dérivé de la Formule 1 qui dispose d’un moteur électrique de 4 cm qui entraîne la turbine lorsque la pression des gaz d’échappement n’est pas encore suffisante, ainsi le turbo peut fonctionner à des régimes moteurs moins élevés.

Des performances au rabais ?

L’association des termes SL et 4 cylindres peuvent faire penser à une voiture manquant de dynamisme. Avec 381 chevaux, ça ne semble pas être le cas. Mercedes annonce un 0 à 100km/h abattu en 4,9 secondes et une vitesse maximale de 275km/h. Certes c’est bien en dessous de la version 63 AMG 4Matic + mais ce SL est plus léger de 160kg et pèse maintenant 1810kg. Et surtout, il est moins onéreux.

Ce n’est pas une version au rabais du SL. De plus, il sera difficile de reconnaître la version avec 2 fois moins de cylindres car seules les sorties d’échappement sont différentes.

La bonne affaire ?

Pour l’instant Mercedes n’a pas communiqué le prix du SL 43. Néanmoins, il devrait était nettement inférieur au 190 750€ réclamé pour le SL 63 AMG 4Matic + déjà commercialisé dans l’hexagone. Un autre argument en faveur du SL 43 sera le malus écologique qui n’atteindra plus le tarif maximal de 40 000€ mais qui sera compris entre 15 506 et 25 349 €. Dans le même ordre d’idée, le malus au poids sera lui aussi nettement inférieur car il ne sera que de 100€ pour les 10kg au dessus des 1 800kg du seuil. En comparaison, il s’élève à 1 700€ pour le SL 63 AMG 4Matic +.

Le SL 43 peut être destiné à une clientèle qui souhaite se faire plaisir avec une auto sexy et dynamique mais pour qui la priorité n’est pas d’avoir un roadster dépassant les 300km/h. Malgré tout, la vraie bonne affaire devrait être la version hybride rechargeable E Performance qui sera présentée dans quelques mois.