Mercedes SL : un prix à la hauteur des prestations !

Le Mercedes SL signe son grand retour cette année, le cabriolet fut pendant longtemps un fleuron et un symbole de la puissance technique de Mercedes. Cette nouvelle génération se doit d’être à la hauteur de son mythe par des équipements derniers cris et des performances dignes du Sport Leicht (Sport Leger en Allemand).

Mercedes-AMG

Pour la première fois de son histoire, ce SL ne sera pas vendu sous la marque Mercedes. En effet, une des petites subtilités est qu’il sera vendu sous la marque Mercedes-AMG, un symbole de ses performances ?

Au lancement, le SL ne sera proposé que dans la version 63S 4Matic + avec son V8 4,0 litres biturbo de 585 chevaux et 800nm de couple ! Une motorisation noble qui permet au SL d’atteindre 315km/h cheveux au vent après avoir abattu le 0 à 100km/h en 3,6 secondes. Le SL est associé au système 4Matic+ de Mercedes, ce qui lui donne en toute logique 4 roues motrices, il est aussi équipé de 4 roues directrices, deux grandes nouveautés pour le SL. La boîte automatique compte maintenant 9 rapports.

Retour aux sources

C’est un retour aux sources car cette nouvelle génération adopte une capote en toile qui était caractéristique des SL avant le début des années 2000. Les versions R230 et R231 étaient dotées d’un toit rétractable en dur. Ce retour dans le passé lui permet d’avoir une silhouette plus gracieuse et élégante.

Presque 200 000€

Puisque ce Mercedes SL est l’un des véhicules les plus élitistes du constructeur, il est logique d’attendre le meilleur du savoir faire de la marque. On y retrouve de série le pack Dynamic Plus AMG avec un autobloquant ainsi que des suspensions hydrauliques. À l’intérieur, il se voit équipé notamment du chauffage de nuque propre aux cabriolets étoilés, du volant chauffant, du système audio Burmester, de l’affichage tête haute. Bien sûr la liste d’options peut être très longue et fera grimper un prix lui aussi élitiste car ce SL s’affiche à partir de 190 750 € auquel il faut ajouter la spécialité française du malus, 40 000 € dans son cas.