Mazda MX-5 : le roadster iconique résiste encore à l’électrification

Malgré l’accélération de l’électrification chez les constructeurs automobiles, Mazda MX-5 continue d’emprunter une voie singulière. Fidèle à sa philosophie d’origine, le roadster japonais préserve une approche centrée sur le plaisir de conduite, en conservant notamment une boîte manuelle et une mécanique non hybridée. Une rareté à l’heure actuelle, que Mazda entend bien prolonger tout en faisant évoluer subtilement son modèle emblématique.

Une gamme enrichie et une édition spéciale plus exclusive

Pour son millésime 2027, le petit cabriolet japonais accueille une nouvelle déclinaison baptisée Yakudo. Réservée à la version dotée de la capote souple, cette série spéciale se distingue par un positionnement plus haut de gamme et une attention particulière portée aux finitions. Des éléments décoratifs argentés viennent souligner la carrosserie, tandis que les étriers de frein Brembo adoptent une teinte assortie. L’habitacle gagne également en raffinement avec un recours étendu à l’Alcantara, renforçant l’ambiance plus premium de cette version.

Dans le même temps, la finition Homura évolue. Dédiée aux conducteurs en quête de sensations plus affirmées, elle conserve ses éléments techniques spécifiques, à l’image des jantes Rays de 16 pouces, des amortisseurs Bilstein ou encore du système de freinage Brembo. Mazda a toutefois revu certains détails esthétiques, avec davantage d’accents noirs à l’extérieur comme à bord, afin de renforcer son caractère plus sportif.

Une nouvelle teinte et une ambiance toujours centrée sur le conducteur

La palette de couleurs s’élargit également avec l’arrivée d’un nouveau vert métallisé baptisé Zinc Green. Cette teinte évolutive joue sur les effets de lumière, oscillant entre des rendus plus mats ou plus brillants selon les conditions d’éclairage. Elle sera progressivement intégrée à la gamme à partir des modèles produits dès l’automne 2026.

À l’intérieur, les évolutions restent mesurées. Le cockpit conserve son orientation très marquée vers le conducteur, avec une ergonomie simple et des commandes physiques toujours présentes, dans un univers où la sobriété fonctionnelle reste privilégiée.

Efficience améliorée et nouveaux équipements

Sous le capot, Mazda annonce des ajustements visant à améliorer légèrement l’efficience globale. La consommation mixte est désormais homologuée à 6,1 l/100 km selon le cycle WLTP, tandis que les émissions de CO₂ s’établissent à 139 g/km. Des valeurs qui permettent de contenir le malus écologique sur de nombreux marchés européens. Le constructeur indique également avoir travaillé la sonorité du moteur afin de renforcer les sensations à la conduite.

Sur le plan de la sécurité, la MX-5 intègre désormais de série un système de surveillance de l’attention du conducteur par caméra, quelle que soit la finition. Une dotation qui vient compléter un arsenal technologique déjà cohérent pour ce type de véhicule orienté plaisir.

Tarifs et arrivée en concessions

La production des versions à conduite à gauche a déjà débuté, avec une commercialisation prévue en Europe à partir de septembre 2026. En France, la gamme débute à 33 950 euros pour la finition Prime-Line. Elle grimpe à 38 350 euros pour la déclinaison Kazari, puis à 41 250 euros pour la version Homura. Tout en haut de la gamme, la nouvelle édition Yakudo s’affiche à 42 050 euros.

Avec cette mise à jour, Mazda confirme sa volonté de préserver l’ADN de son roadster, en privilégiant la continuité et la simplicité mécanique, à contre-courant des tendances actuelles du marché automobile.