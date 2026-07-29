Nouveau Mercedes GLA : le SUV compact change de visage et prépare une nouvelle offensive électrique

Après la nouvelle CLA, Mercedes continue de transformer en profondeur sa gamme avec la présentation d’une nouvelle génération du GLA. Le SUV premium évolue à tous les niveaux : design, technologies, habitacle et motorisations. Alors que les premiers modèles électriques de la famille EQ avaient adopté une identité très différente des versions thermiques, ce nouveau GLA fait le choix d’une approche plus homogène en reprenant les codes stylistiques des derniers modèles de la marque.

Disponible dès son lancement avec plusieurs motorisations 100 % électriques, le SUV accueillera également une déclinaison hybride en 2027. Une stratégie qui illustre la volonté de Mercedes de proposer plusieurs solutions techniques pour accompagner progressivement ses clients vers l’électrification.

Un design plus affirmé inspiré de la nouvelle CLA

Le nouveau GLA marque une rupture avec son prédécesseur en adoptant une silhouette plus moderne et plus statutaire. Malgré son positionnement toujours compact, il gagne en présence avec une longueur portée à 4,56 mètres, un empattement allongé de 61 mm et une voie arrière élargie. Sa hauteur diminue parallèlement de 20 mm, ce qui lui donne une allure plus dynamique tout en améliorant l’équilibre général de ses proportions.

La face avant concentre les principaux changements. Comme sur la nouvelle CLA, le GLA adopte une large calandre verticale qui devient un élément central de son identité visuelle. Sur les versions électriques, cette calandre est totalement fermée et peut recevoir un éclairage composé de plusieurs centaines de points lumineux. Les versions hybrides conservent une ouverture classique pour permettre le refroidissement du moteur thermique, tout en reprenant le même dessin général.

Les nouveaux projecteurs à LED intègrent une signature lumineuse en forme d’étoile, un motif également repris par les feux arrière. Mercedes proposera plusieurs ambiances de personnalisation avec des jantes comprises entre 18 et 20 pouces, ainsi que de nouvelles finitions comme l’AMG Line Plus ou la Night Edition pour accentuer le caractère sportif du SUV.

Un intérieur entièrement repensé avec le MBUX Superscreen

À bord, le changement est encore plus marqué. Mercedes abandonne la présentation précédente au profit d’un habitacle largement modernisé, dominé par une grande dalle numérique inspirée des modèles les plus récents de la marque.

Le GLA peut recevoir le MBUX Superscreen, qui regroupe trois écrans sous une même surface vitrée. Le conducteur dispose d’un combiné numérique de 10,25 pouces, complété par un écran central tactile de 14 pouces. Un troisième écran de 14 pouces peut également être installé face au passager avant.

Cette nouvelle architecture s’accompagne d’une meilleure habitabilité. L’espace disponible progresse pour les occupants, notamment aux places arrière, tandis que le volume du coffre atteint 410 litres. Les versions électriques bénéficient en plus d’un coffre avant de 107 litres permettant notamment de stocker les câbles de recharge. Une fois les sièges arrière rabattus selon une configuration 40/20/40, le volume de chargement peut atteindre 1 400 litres.

Les versions équipées de la transmission intégrale 4MATIC conservent également une capacité de remorquage importante, pouvant atteindre deux tonnes, un chiffre rare dans cette catégorie de SUV électriques.

Une gamme électrique ambitieuse dès le lancement

Le nouveau Mercedes GLA repose sur la plateforme MMA inaugurée par la dernière CLA. Cette architecture conçue pour accueillir différentes motorisations permet au SUV de proposer plusieurs variantes électriques dès son arrivée sur le marché.

La gamme débutera avec le GLA 200 électrique équipé d’une batterie LFP de 58 kWh et d’un moteur développant 224 chevaux. Le GLA 250+ montera en gamme avec une batterie NMC de 85 kWh associée à un moteur de 271 chevaux. Enfin, le GLA 350 4MATIC disposera de deux moteurs électriques délivrant une puissance totale de 353 chevaux, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 5,4 secondes. Une quatrième version dotée d’une batterie NMC de 71 kWh est également prévue pour début 2027.

Grâce à son architecture 800 volts, le GLA électrique reprend les technologies de la CLA. La version la plus efficiente pourra parcourir jusqu’à 657 kilomètres selon le cycle WLTP et accepter une recharge rapide jusqu’à 320 kW en courant continu. Mercedes annonce qu’une dizaine de minutes sur une borne adaptée permettraient de récupérer environ 270 kilomètres d’autonomie.

Les infrastructures 400 volts resteront compatibles grâce à un convertisseur optionnel, même si la puissance maximale sera alors limitée à 100 kW.

Une motorisation hybride prévue pour 2027

Mercedes ne souhaite toutefois pas abandonner immédiatement les motorisations électrifiées avec moteur thermique. À partir de 2027, le GLA accueillera une nouvelle génération hybride basée sur un moteur essence quatre cylindres 1,5 litre inédit.

Cette mécanique sera associée à une hybridation légère 48 volts comprenant une batterie lithium-ion de 1,3 kWh et un moteur électrique de 22 kW intégré directement dans une nouvelle boîte automatique à double embrayage à huit rapports.

Cette technologie permettra au SUV de circuler ponctuellement en mode électrique lors des phases où la puissance demandée est faible. Mercedes annonce également une fonction de roue libre avec moteur coupé au-delà de 100 km/h dans certaines situations, ainsi qu’une récupération d’énergie pouvant atteindre 25 kW lors des ralentissements.

Les futurs GLA hybrides seront disponibles avec deux ou quatre roues motrices.

Des équipements de dernière génération

Le nouveau GLA profite également des dernières avancées numériques de Mercedes. L’assistant vocal MBUX bénéficie désormais de l’intelligence artificielle générative afin d’améliorer la compréhension des demandes du conducteur et de proposer des réponses plus naturelles.

Le système de navigation évolue également avec une planification intelligente des itinéraires prenant en compte les besoins de recharge pour les versions électriques. Les modèles 4MATIC disposent en complément d’un mode TERRAIN et d’une fonction de capot transparent permettant d’afficher virtuellement ce qui se trouve sous l’avant du véhicule, une aide précieuse lors des passages difficiles.

Avec cette nouvelle génération, Mercedes repositionne donc le GLA comme un modèle central de sa gamme compacte. Plus proche des dernières productions électriques de la marque, mais toujours capable d’accueillir une motorisation hybride, il cherche à répondre aux attentes d’une clientèle encore partagée entre transition énergétique et usages traditionnels. Aux côtés de la CLA et du futur GLB, le SUV entend devenir l’un des piliers de la nouvelle stratégie compacte du constructeur allemand.