Essai Volkswagen Golf GTI Edition 50 : la plus rapide des Golf GTI de l’histoire !

La Volkswagen Golf GTI a fêté ses 50 ans ! Et le constructeur de Wolfsburg ne pouvait pas se contenter de poser des stickers sur une Golf GTI pour un anniversaire aussi important. Alors les ingénieurs se sont lâchés et ont fait de la Golf GTI Edition 50 la plus rapide de l’histoire, encore plus rapide qu’une Volkswagen Golf GTI Clubsport sur le Nürburgring. On a pu prendre le volant d’une sportive en voie de disparition.

Avant de commencer à vous parler de la Golf GTI Edition 50, je dois vous dire pourquoi j’ai choisi ce véhicule lors d’un road trip avec l’ensemble de la gamme Volkswagen. On vit une époque charnière de l’histoire de l’automobile : la transition énergétique vers l’électrique. Et malheureusement, cette transition ne semble pas laisser de place aux sportives thermiques. Les voitures sportives survivront en passant à l’électrique, comme on a pu le voir avec l’Volkswagen ID. Polo GTI chez Volkswagen par exemple, mais il va falloir dire adieu aux motorisations thermiques.

Alors quand j’ai vu qu’il était possible de prendre le volant, sur les routes sinueuses du sud de l’Espagne, de la plus rapide des Golf GTI, je n’ai pas hésité un instant, ne serait-ce que pour faire plaisir à l’enfant qui sommeille en moi et qui rêvait de devenir journaliste automobile pour découvrir régulièrement des sportives.

Une super Golf GTI

Cette version Edition 50 est à la Golf GTI ce que la Porsche 911 GT3 est à la Porsche 911. Une version plus affûtée, pas forcément surpuissante, mais donc plus rapide sur piste. Et cela se voit dès l’extérieur.

Si elle reprend globalement le style de la Volkswagen Golf GTI Clubsport avec son aileron arrière moins discret, son bouclier avant, ou encore ses bas de caisse et son diffuseur, elle se dote d’éléments spécifiques comme les badges Edition 50 sur l’aileron ou les coques de rétroviseurs.

La version d’essai était équipée du Pack Performance GTI Edition comprenant des jantes allégées en alliage forgé de 19 pouces et l’échappement Akrapovič avec des sorties en titane spécifiques. L’ensemble fait gagner à la voiture environ 25 kg. L’œil averti remarquera directement qu’il s’agit de plus qu’une simple Golf, surtout dans cette teinte rouge. Le commun des mortels verra simplement une Golf GTI. Sportive sans être véritablement ostentatoire, cette Golf GTI Edition 50 est un bon compromis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul-Émile Cassoret (@pemile_cst)



Dans l’habitacle, on retrouve aussi quelques touches de sportivité spécifiques à cette version. Le volant a une jante recouverte d’alcantara, la sellerie est spécifique et inspirée des tissus emblématiques de la Golf GTI. Il s’agit de sièges sport et on retrouve également des badges Edition 50.

Une Golf GTI bien plus sportive

La Volkswagen Golf GTI a toujours été une sportive du quotidien. Cela implique un compromis entre plaisir de conduite et facilité d’utilisation. Cette Golf GTI Edition 50 ne veut plus faire ce compromis.

Elle utilise le moteur 2.0 TSI de 325 chevaux pour 420 Nm de couple, relié à la boîte de vitesses DSG à 7 rapports, spécialité de Volkswagen. Les performances sont impressionnantes pour une traction avec un 0 à 100 km/h en 5,3 secondes et une vitesse de pointe de 270 km/h. Il faut dire que la Golf GTI Edition 50 reste relativement légère avec un poids annoncé à 1 470 kg.

Elle est équipée de la suspension sport DCC. Ces amortisseurs offrent une amplitude importante de réglage entre confort (plutôt souple pour une sportive) et sport +++ (entendez : bout de bois). La réaction des amortisseurs change selon le mode de conduite : Confort, Normal, Sport ou Special. Ce dernier a été mis au point sur la boucle nord du Nürburgring, un circuit particulièrement exigeant avec un revêtement irrégulier. Ce mode Special est paradoxalement moins raide en suspension que le mode Sport.

La Golf GTI Edition 50 étant basée sur la Clubsport, elle embarque le différentiel à blocage électronique reportant la puissance de la roue intérieure sur la roue extérieure pour aider à faire tourner cette traction surpuissante.

Enfin, notre version d’essai était équipée du Pack Performance GTI Edition 50. Il comprend un système d’échappement Volkswagen R avec des sorties d’échappement en titane, également plus légères, des roues forgées de 19 pouces de type « Warmenau » (moins de 20 % de masses non suspendues), des porte-fusées modifiés sur l’essieu avant avec un carrossage revu, un surbaissement supplémentaire de 5 mm grâce à des ressorts plus rigides et des paliers de trains roulants adaptés. Dans l’ensemble, ce pack abaisse la caisse de 20 mm. Il comprend aussi des pneus semi-slicks 235/35 de série Bridgestone Potenza Race. Avec ce pack, le poids de la Golf GTI Edition 50 passe à 1 445 kg. Si vous n’arrivez pas à faire un régime, la Golf GTI Edition 50 peut le faire pour vous.

Volkswagen n’a pas plaisanté avec cette GTI Edition 50 et mène le blason GTI dans une sphère de performances habituellement réservée à des voitures bien plus exclusives.

Une ultra-sportive du quotidien

Bien que la fiche technique fasse état de la Golf GTI la plus sportive jamais proposée, à la conduite c’est surprenant. En effet, le mode Confort est véritablement confortable et rend la voiture pleinement utilisable au quotidien, à condition de faire attention aux jantes puisque les pneus ont des flancs bas et à la hauteur de caisse. La Golf GTI Edition 50 reste avant tout une Golf : pratique, accueillante, assez économe en carburant et bien équipée. Il y a tout ce que l’on peut attendre d’une voiture moderne.

Mais quand on décide de changer de mode pour le Special, la voiture se réveille. Le ralenti moteur augmente légèrement. Le moteur se fait plus sonore via l’intermédiaire d’un générateur de son. La boîte de vitesses DSG se veut encore plus rapide et pousse le moteur dans les tours. En changeant de mode, on a clairement réveillé une autre voiture, bien plus sportive et bien plus émotionnelle.

Et c’est à partir de ce moment qu’on se rend compte que la voiture marche vraiment bien. Les 420 Nm de couple sont disponibles de 2 000 à 5 400 tr/min pour un pic de puissance de 325 chevaux atteint à 5 200 tr/min. C’est ici tout l’avantage du turbo : les reprises sont fulgurantes, les sorties de virages expéditives et le prochain tournant peut vous sauter au visage. 325 chevaux ne vous paraissent peut-être pas énormes quand des berlines en développent plus de 600, ou atteignent 1 000 en électrique. Mais avec une voiture relativement légère, cela suffit amplement à distiller une sensation de vitesse grisante, surtout sur des routes sinueuses et sautillantes comme lors de mon essai.

Une fois l’émotion des premières accélérations passée, il est temps d’attaquer les virages. Et vu qu’on arrive vite dessus, il faut saisir les freins. Heureusement, le mordant des étriers avant 2 pistons sur des disques percés de 357 mm sur bol est rassurant et permet une forte décélération. La voiture vise ensuite la corde avec une facilité surprenante pour une traction et le train arrière suit sans problème. Sur route, je n’ai eu absolument aucun problème d’adhérence ni de freinage. J’ai simplement constaté un train arrière un peu mobile lors de gros freinages sur un bitume très bosselé. C’est normal : la Golf GTI Edition 50 reste une traction avec une répartition des masses portée sur l’avant.

Très chère espèce en voie d’extinction

Le plus surprenant est que malgré ce niveau de performances, la consommation annoncée par Volkswagen est inférieure à 8 l/100 km. Je n’ai pas pu le mesurer lors de ma prise en main sur un terrain se prêtant particulièrement à la conduite dynamique, mais j’ai eu plus longuement en test une GTI Clubsport qui arrivait à rester sous les 8 l/100 km de moyenne.

La Golf GTI Edition 50 appartient à une espèce en voie de disparition. Les Renault Megane R.S., Honda Civic Type R et Hyundai i30 N ont malheureusement abandonné le créneau des compactes sportives en Europe face à des normes coercitives. Mais Volkswagen n’abdique pas et propose cette Golf GTI Edition 50 en France à partir de 57 100 euros. Un tarif plutôt élevé, mais il s’agit d’une édition spéciale limitée à 50 exemplaires en France. Ce n’est finalement pas une mauvaise affaire car son prix devrait rester élevé.

Sauf qu’on aurait tendance à oublier le malus écologique totalement ubuesque appliqué à ces sportives thermiques. Avec des rejets de CO2 compris entre 173 et 180 g/km, le malus va de 28 413 à 45 990 euros, portant le prix à presque 100 000 euros pour une Golf GTI… Aïe !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul-Émile Cassoret (@pemile_cst)



Mais on ne peut pas jeter la pierre à Volkswagen. Au contraire, le constructeur propose tout de même l’Edition 50 en France pour les plus passionnés du modèle.

Pour 100 000 euros, vous avez le choix entre acheter une Golf GTI Edition 50, qui devrait garder une bonne partie de sa valeur pendant quelques années, ou une voiture électrique plus puissante, sans malus, mais dont la valeur risque de chuter comme les cours boursiers en 2008.