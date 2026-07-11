Alpine A110 électrique : voici comment elle compte rester une vraie sportive

Alpine prépare une évolution historique de son modèle emblématique. La future A110 électrique a effectué une première apparition dynamique au Festival of Speed de Goodwood, avec Pierre Gasly à son volant. Encore en phase de développement, cette nouvelle berlinette veut prouver qu’une voiture de sport électrique peut rester légère, agile et fidèle à l’esprit de la marque.

Le passage à l’électrique représente un défi majeur pour Alpine. Après l’arrivée de l’A290, première sportive électrique de la marque issue de la Renault 5 et le SUV A390, le constructeur français s’attaque désormais à un modèle encore plus symbolique : l’A110.

La future génération de la berlinette ne se contentera pas de remplacer son moteur thermique par une motorisation électrique. Alpine souhaite conserver les fondamentaux qui ont fait le succès de l’A110 actuelle : un poids maîtrisé, un comportement dynamique et des sensations de conduite proches de celles attendues par les passionnés.

Une première sortie publique au Festival of Speed de Goodwood

Avant sa présentation définitive prévue prochainement, l’Alpine A110 électrique a fait ses premiers tours de roues en public à l’occasion du célèbre Festival of Speed de Goodwood, au Royaume-Uni.

Cet événement est devenu un rendez-vous incontournable pour les constructeurs automobiles souhaitant présenter leurs modèles les plus sportifs. Entre démonstrations sur la célèbre montée et présence de nombreux passionnés, le cadre était idéal pour Alpine afin de dévoiler une première fois les capacités de son prototype.

Pour cette apparition, c’est Pierre Gasly, pilote de l’écurie BWT Alpine Formula One Team, qui a pris le volant de la future sportive électrique française. Une manière pour la marque de rappeler le lien entre son programme en compétition et ses véhicules de série.

Une architecture électrique développée pour préserver l’ADN Alpine

Pour réussir cette transition, Alpine mise sur une architecture spécifique baptisée Alpine Performance Platform (APP). Cette plateforme a été pensée dès le départ pour accueillir une sportive électrique et non simplement adapter une base existante.

L’une des principales innovations concerne l’intégration de la batterie. Celle-ci adopte une configuration originale avec deux modules distincts, répartis entre l’avant et l’arrière du véhicule. Cette solution permettrait d’améliorer la répartition des masses et de conserver une position de conduite proche de celle de l’A110 actuelle.

La technologie Cell-to-Pack utilisée permet également d’intégrer directement les cellules dans la structure du véhicule. En plus de réduire l’encombrement, cette architecture contribue à augmenter la rigidité du châssis, un élément essentiel pour une voiture sportive.

Une transmission intégrale électrique avec un typage propulsion

Sous sa carrosserie, l’A110 électrique reposera sur une mécanique ambitieuse. Alpine prévoit deux moteurs électriques pour assurer les quatre roues motrices, en réalité le moteur arrière se divise en deux moteurs pour jouer le rôle de différentiel actif. La gestion de la puissance sera toutefois pensée pour préserver les sensations d’une propulsion. La répartition de l’énergie privilégiera l’essieu arrière avec environ 75 % de la puissance envoyée aux roues arrière, tandis que l’avant recevra les 25 % restants.

Cette configuration doit permettre de conserver un comportement dynamique et joueur, tout en offrant davantage de motricité lorsque cela est nécessaire.

Le système électrique bénéficiera également d’une architecture 800 volts, une technologie permettant notamment d’améliorer les performances de recharge et de répondre aux contraintes d’utilisation d’une sportive moderne.

Une nouvelle page pour Alpine

Avec cette A110 électrique, Alpine joue une partie importante de son avenir. La marque souhaite démontrer que l’électrification ne signifie pas forcément la disparition du plaisir de conduite. Alors que de nombreuses sportives adoptent des motorisations électriques souvent synonymes de poids élevé, Alpine cherche une approche différente en privilégiant l’agilité et les sensations.

La présentation officielle de la version de série sera donc particulièrement attendue. Elle devra confirmer si cette nouvelle génération parvient à conserver l’ADN qui a permis à l’A110 de devenir l’un des modèles sportifs français les plus appréciés ces dernières années.