Audi A2 e-tron : le retour d’un nom marquant au service de l’électrique

Plus de deux décennies après la disparition de la première A2, le constructeur allemand dévoilera cet automne une nouvelle compacte électrique portant le même nom. Baptisée A2 e-tron, elle ambitionne de devenir la voiture la plus sobre jamais commercialisée par Audi. Son lancement officiel est prévu lors du Mondial de l’Automobile de Paris, avant une mise en production dans l’usine d’Ingolstadt. Au-delà du clin d’œil historique, cette nouveauté mise avant tout sur son efficacité énergétique pour se démarquer sur un marché des compactes électriques de plus en plus concurrentiel.

Une compacte qui revisite l’esprit de l’A2 tout en adoptant les standards actuels

Avec 4,32 mètres de longueur, 1,79 mètre de largeur et 1,55 mètre de hauteur, la nouvelle Audi A2 e-tron s’inscrit dans la catégorie des compactes. Son coffre de 396 litres lui permet de conserver une certaine polyvalence, tandis que son architecture privilégie un pavillon relativement haut afin d’offrir davantage d’espace à bord. Le modèle repose sur la dernière évolution de la plateforme MEB du groupe Volkswagen, utilisée notamment par les dernières générations de la Volkswagen ID.3 et de la Cupra Born.

Même si elle adopte un style résolument moderne, Audi n’a pas oublié l’héritage de son ancienne A2. Le constructeur reprend notamment une silhouette monocorps ainsi qu’une ligne de toit qui s’étire jusqu’à un petit becquet arrière, rappelant directement le modèle commercialisé à la fin des années 1990. Reprendre cette silhouette était plutôt facile pour Audi et sert le storytelling puisqu’en partant de la base des Cupra Born et Volkswagen ID.3 Neo, la silhouette monocorps était déjà présente. À l’avant, la signature lumineuse repose sur des feux de jour particulièrement fins intégrant seize éléments LED de chaque côté, tandis que les optiques arrière conservent un dessin épuré sans bandeau lumineux traversant.

Une priorité donnée à l’efficience plutôt qu’à la taille de la batterie

Audi met surtout en avant le travail réalisé sur l’aérodynamique de cette nouvelle compacte. Avec un coefficient de traînée annoncé à seulement 0,24, l’A2 e-tron se positionne parmi les références de sa catégorie. Pour parvenir à ce résultat, les ingénieurs ont multiplié les optimisations : prises d’air pilotées, soubassement entièrement caréné, jantes spécifiques limitant les turbulences, poignées de portes affleurantes et éléments destinés à canaliser les flux d’air autour des roues. Audi améliore donc l’aérodynamisme de l’A2 e-tron face a ses cousines Cupra Born et Volkswagen ID.3 Neo. En revanche, pas de caisse en aluminium comme la première Audi A2.

Cette recherche d’efficacité permet de limiter la consommation à seulement 12,8 kWh aux 100 kilomètres selon le cycle WLTP. Plutôt que d’embarquer une batterie toujours plus imposante, ce qui est un avantage pour la planète mais aussi pour le porte-feuille des clients à l’achat et à l’usage. Dans sa configuration la plus favorable, équipée de la batterie de 84 kWh, l’autonomie peut ainsi atteindre jusqu’à 649 kilomètres selon le constructeur.

La gamme sera proposée avec trois capacités de batterie, de 52, 62 et 84 kWh. La recharge rapide permettra de passer de 10 à 80 % en environ 24 minutes. La compacte sera également compatible avec les fonctions de recharge bidirectionnelle, permettant notamment d’alimenter des appareils électriques ou une habitation.

Quatre niveaux de puissance seront proposés au lancement, allant de 170 à 326 chevaux. Les trois premières versions utiliseront un moteur électrique installé sur le train arrière, tandis que la variante la plus performante viendra compléter la gamme. La présentation officielle est attendue lors du Mondial de Paris en octobre prochain, avant un début de commercialisation avec un tarif qui devrait avoisiner les 38 000 euros.