Volkswagen ID. Cross : tout ce qu’il faut savoir sur le SUV électrique compact de la marque

Volkswagen accélère sa transition vers l’électrique avec un nouveau modèle appelé à jouer un rôle majeur dans sa gamme. Baptisé ID. Cross, ce SUV urbain reprendra la place occupée jusqu’ici par le T-Cross thermique en misant sur une plateforme dédiée, plusieurs niveaux de puissance et une autonomie pouvant dépasser les 430 kilomètres. Voici les principales informations à retenir avant son arrivée sur le marché.

Un SUV électrique dans la continuité de l’ID. Polo

Quelques mois après avoir levé le voile sur l’ID. Polo, Volkswagen enrichit sa famille de véhicules électriques avec un SUV compact développé sur la même architecture MEB+. L’ID. Cross reprend le créneau du T-Cross, un modèle qui s’est imposé parmi les meilleures ventes du constructeur allemand en Europe.

Le style du nouveau venu reste fidèle au langage esthétique de la gamme ID. La face avant se distingue par une bande lumineuse reliant les projecteurs et un emblème Volkswagen éclairé. Les protections de bas de caisse, les élargisseurs d’ailes en plastique noir et les barres de toit renforcent son allure de SUV, tandis que la partie arrière adopte également un bandeau lumineux traversant.

Avec une longueur de 4,15 mètres, une largeur de 1,79 mètre et une hauteur de 1,58 mètre, l’ID. Cross s’inscrit pleinement dans la catégorie des SUV urbains. Son empattement de 2,60 mètres doit également favoriser l’espace disponible à bord.

Volkswagen revoit l’ergonomie de son habitacle

À l’intérieur, Volkswagen conserve une présentation numérique avec un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces associé à un écran central de 12,9 pouces. Mais le constructeur revient aussi sur certains choix effectués ces dernières années.

Les commandes tactiles laissent ainsi progressivement leur place à des boutons physiques pour les principales fonctions. Le volant retrouve des touches traditionnelles, tandis que la climatisation et le réglage du volume disposent désormais de commandes dédiées, une évolution réclamée par de nombreux utilisateurs.

Le constructeur soigne également la praticité avec des poignées de porte intégrées aux accoudoirs et un habitacle annoncé comme particulièrement spacieux pour ce niveau de gabarit. Le coffre offre un volume de 475 litres auquel s’ajoute un espace de rangement de 12 litres situé sous le capot avant. Certaines finitions pourront recevoir un système audio Harman Kardon développant 425 watts.

Jusqu’à 436 kilomètres d’autonomie

L’ID. Cross sera proposé avec deux capacités de batterie. La première, de type LFP et d’une capacité de 37 kWh, équipera les versions de 116 et 135 chevaux. Au-dessus, une batterie NMC de 52 kWh sera associée à une motorisation de 211 chevaux.

Selon la configuration retenue, l’autonomie annoncée atteint jusqu’à 316 kilomètres avec la batterie d’entrée de gamme et jusqu’à 436 kilomètres avec la version la plus généreuse. De quoi placer le SUV allemand parmi les modèles les plus compétitifs de sa catégorie.

La recharge rapide est également au rendez-vous. La batterie LFP accepte une puissance maximale de 90 kW, contre 105 kW pour la batterie NMC. Volkswagen annonce un temps de recharge de 10 à 80 % compris entre 24 et 27 minutes selon la version.

Le SUV pourra également servir de source d’alimentation grâce à la technologie V2L, permettant d’alimenter différents appareils électriques directement depuis la batterie du véhicule.

Un lancement prévu à partir de 28 000 euros

Volkswagen prévoit un tarif d’accès fixé aux alentours de 28 000 euros, ce qui placerait l’ID. Cross parmi les SUV électriques les plus abordables de son catalogue. Les premières livraisons sont attendues à l’automne 2026, avec des finitions haut de gamme qui devraient ouvrir la commercialisation avant l’arrivée progressive des versions les plus accessibles.