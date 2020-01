La nouvelle année sera évidemment riche en nouveautés ! Catégorie par catégorie, découvrez les présentations et lancements incontournables de 2020.

Les citadines

La grande nouveauté de 2020 du côté des petites voitures, ce sera la troisième génération de la Dacia Sandero, qui montera un peu en gamme, sans renoncer à ses prix low-cost. Autre vedette de 2020 : la quatrième génération de la Toyota Yaris, en vente d’ici la fin du premier semestre. Celle-ci mettra en avant sa motorisation hybride. La nouvelle Honda Jazz fera de même. Les japonaises auront une redoutable concurrente : la variante hybride de la Clio, en vente courant 2020. Hyundai lancera sa nouvelle i10 et présentera la troisième i20. Citroën rafraichira la C3.

Les compactes

Ce sera la catégorie la plus animée en 2020, grâce notamment au groupe Volkswagen. La nouvelle Golf rejoindra les concessions en février. Au Salon de Genève, on découvrira aussi les nouvelles Audi A3 et Seat Leon. Du côté des françaises, l’événement sera le retour d’une « vraie » Citroën C4, qui mettra fin à l’hasardeuse C4 Cactus. Renault restylera la Mégane.

Les familiales et monospaces

Voilà des segments de plus en plus calmes, la mode étant aux SUV ! Côté berline, la plus grande nouveauté sera la quatrième génération de la Skoda Octavia. Renault restylera (légèrement) la Talisman. Dans un autre registre, le Losange lancera le nouveau Kangoo ! Du côté des premium, la vedette sera la toute nouvelle Mercedes Classe S, qui fera évoluer le style des berlines de la marque. BMW révisera la Série 5. DS lancera enfin sa grande berline DS9.

Les SUV urbains et compacts

La nouvelle année commencera avec l’arrivée dans les concessions du tout nouveau Peugeot 2008. Janvier sera aussi marqué par la commercialisation du Ford Puma. Celui-ci sera rapidement rejoint par le nouveau Kuga. Le deuxième Mercedes GLA sera lancé au printemps. Cupra lèvera le voile sur son premier modèle inédit, le SUV coupé Formentor. Dans la catégorie des SUV compacts, l’événement sera vers la fin d’année avec la présentation de la troisième génération du Nissan Qashqai. En réaction, Peugeot restylera le 3008. On attend aussi en 2020 le nouveau Opel Mokka X et un petit SUV chez Toyota.

Les SUV familiaux

Avant le Qashqai, Nissan dégainera un nouveau X-Trail. Sur la même plate-forme, Mitsubishi proposera un tout nouvel Outlander, avec bien sûr un moteur hybride rechargeable. Hyundai présentera le nouveau Tucson, Kia aura un nouveau Sorento. Volkswagen restylera ses Tiguan.

Les électriques

Attention, vague de lancements ! De nombreux modèles présentés en 2019 arriveront enfin dans les concessions en 2020 : Opel Corsa-e, Peugeot e-208, Honda e, Volkswagen ID.3, Mazda MX-30… Parmi les inédits de l’année, on attend le SUV Volkswagen ID.4, une nouvelle Fiat 500 branchée, l’Audi e-tron GT, la Seat el-Born, le Mercedes EQA…

Les voitures plaisir

Heureusement, il n’y aura pas que des SUV ! Les nouveaux modèles plaisir seront encore nombreux, et il y en aura de toutes les tailles et à tous les prix, de la dévergondée Toyota GR Yaris (plus de 250 ch) à la nouvelle sportive de Maserati, présentée en mai. Il y aura aussi la Jaguar F-Type restylée, la nouvelle BMW Série 4 et la très attendue M3, la Porsche 911 Turbo, l’Aston Martin Vantage Roadster…

