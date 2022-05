Le Renault Grand Austral en élaboration

Le Renault Austral est fraîchement présenté mais il se pourrait que le constructeur au losange planche sur une version plus logeable du SUV pouvant accueillir 7 passagers afin de remplacer d’autres modèles dans la gamme.

Plus grand

La taille de ce Renault Grand Austral devrait être plus grand que l’Austral qui vient de commencer sa carrière. L’empattement devrait être plus long de 7 cm afin d’offrir plus de place pour les passagers qui pourront être 7. De plus le porte-à-faux plus long pour loger la troisième rangée de sièges. La taille totale du Grand Austral arriverait à 4m70 soit environ 20cm de plus que l’Austral.

En raison de cette poussée de croissance le coffre pourrait avoir une contenance de plus de 600 litres.

Plastique identique

À l’image du Scenic et du Grand Scenic, Renault devrait rationaliser ses coûts de production en utilisant le maximum de pièces identique à l’Austral pour le Grand Austral. Ainsi, les faces avant et arrière seront identiques, seul les latéraux auront des éléments différents. On peut aisément penser à des portières plus longues qui collent à la philosophie de ce Grand Austral qui pourrait remplacer non seulement le Koleos mais aussi l’Espace.

Motorisations déjà existantes

Toujours dans l’objectif de réduire les coûts de production de l’Austral pour le proposer sans surcoût assassin pour les consommateurs, cette version XL de l’Austral reprendrait les motorisations déjà existantes. À savoir des moteurs essence micro-hybrides 48V de 130 ch et 12V de 140 et 160 ch. Mais également des moteurs hybrides de 160 et 200 ch.

2023

L’arrivée de cette version assemblée en Espagne pourrait se faire dans la première moitié de 2023 avec un surcoût contenu à moins de 2 000€.