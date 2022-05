Le futur de BMW en phase d’essais en France

L’un de nos journalistes a eu l’œil et à photographier les futurs modèles hybrides et électriques de BMW en phase de tests dans le sud de la France. Zoom sur ces nouveautés grâce à nos clichés.

BMW XM

Le BMW XM est annoncé depuis quelque temps mais aucune présentation officielle n’a encore été faite. Le SUV hybride qui devrait avoir une puissance largement supérieure à 500 chevaux est encore au stade des essais sur route avant de se dévoiler dans quelques semaines.

Sur ces clichés, nous pouvons remarquer que comme le reste de la production actuelle de la marque à l’hélice, le XM adopte une calandre aux grands « haricots » mais ces derniers semblent moins allongés de manière verticale. Les optiques paraissent être à double étage reprenant le dessin de la BMW I7.

L’arrière adopte 4 sorties d’échappement saisissantes car sont superposés, cela trahirait-il une version sportive ? Les optiques arrières semblent plutôt fins et allongés.

BMW I5

L’une des autres voitures camouflées présente sur ces photos pourrait être la future BMW I5 qui se fait encore discrète. La déclinaison électrique la berline série 5 est vraisemblablement en développement. On peut remarquer certains de ces éléments grâce à nos photos.

Premièrement, elle conserve une carrosserie tricorps à 4 portes ne cédant pas une ouverture de coffre par un hayon, prenant le contre-courant des Tesla Model S. Deuxièmement l’intérieur de cette I5 devrait être une débauche de technologie à en juger par l’immense écran qui fait office d’instrumentation.

BMW I7 que fais-tu là ?

Très récemment dévoilée, la BMW I7 est la nouvelle limousine électrique dérivée de la Série 7. Cependant, la voir encore rouler couverte d’un camouflage semble surprenant. BMW aurait-il gardé un coup dans son sac avec une déclinaison particulière de la berline ? Difficile à affirmer car sous son maquillage, cette I7 photographiée semble en tout point identique à la version présentée.

Résolument électrique

Après avoir présenté lancé il y a quelques années des véhicules hybrides et électriques spécifiques dans sa gamme, I3 et I8, BMW renforce ce penchant hybride et surtout électrique en orientant son développement sur des versions électriques parallèles à sa gamme actuelle.