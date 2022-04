BMW Série 7 (2022) : débauche de technologies

La BMW Série 7 se voit aujourd’hui renouvelé, BMW présente avec cette septième génération, un concentré de luxe et de technologie, le tour du propriétaire sur Abcmoteur.

Rupture

Le design de cette nouvelle Série 7 rompt avec l’ancienne génération. Elle adopte un look bi-ton, la face avant est complètement remodelé comme les autres BMW récentes avec une calandre gigantesque éclairée, les optiques avant sont nouveaux et sont surmontés par des feux de jour à LED. Cette nouvelle face avant ne laisse pas indifférent, on adore ou on déteste.

En ce qui concerne ses dimensions, BMW a allongé de 13 centimètres la berline pour atteindre 5m25. Elle est aussi élargie de 4,8 centimètres pour maintenant occuper 1m95 sur la voie et elle est plus haute également de 5,1 centimètres pour s’élever à 1m51.

Du luxe et de la technologie

Afin d’offrir du confort, BMW a allongé l’empattement de 5mm, un détail pour vous mais qui peut paraître beaucoup car selon le constructeur, les 3,215 mètres d’espace entre les roues permettent d’offrir « un espace exceptionnel dans la partie arrière de la voiture ».

La planche de bord de cette Série 7 est dotée du double écran Curved Display avec un combiné d’instruments de 12,3 pouces et un écran central de 14,9 pouces. Sous cet écran vient prendre place une barre lumineuse qui traverse tout le tableau de bord, personnalisable elle inclut des raccourcis pour certaines fonctions comme la climatisation quadri zones.

Les places arrière sont une vraie salle de spectacle. En effet, les spectateurs pourront apprécier la vue sur le ciel par le toit panoramique de série ou bien regarder un film sur le BMW Theatre Screen de 31,3 pouces qui diffuse maintenant en 8K et inclue Amazon Fire TV pour un large catalogue de divertissement.

Les passagers ont le droit à de petits écrans sur les panneaux de portes afin d’interagir avec des fonctions comme la climatisation sans tendre le bras.

Hybride diesel ou Hybride essence

Si le choix du carburant est conservé, celui de l’hybridation est imposé avec cette nouvelle série 7.

La 750e xDrive se voit équipé d’un 6 cylindres (BMW oblige) essence 3.0 de 310 ch et de 400nm de couple, il est épaulé par un moteur électrique qui donne 200 ch et 280 Nm de couple. Le cumul offre 490 ch pour 700 Nm de couple, lui permettant d’effectuer le 0 à 100km/h en un très respectable 4,9 secondes et d’être limité a 250km/h. Elle est aussi capable d’effectuer jusqu’à 80 km en électrique l’exonérant du malus au poids.

La 740d xDrive garde un 6 cylindres mais celui-ci fonctionne au diesel. Le 3,0 litres TwinPower Turbo développé 286 chevaux et 650 nm de couple. Son hybridation est différente de celle susdite, en effet celle-ci est une hybridation légère avec un moteur électrique de 12 ch pour 200 Nm de couple. Cette association lui donne 300 chevaux et 670 nm de couple. Cette Série 7 effectue le 0 à 100km/h est effectué en 6,3 secondes et obtient la même vitesse maximale que sa sœur essence.

M760e xDrive, version performance

La Série 7 a connu des versions puissantes parfois allant jusqu’à adopter un V12. En 2022, plus de 12 cylindres pour la version la plus puissante mais seulement 6. Le 3.0 litres essence produit 380 chevaux et 520 nm de couple, ce n’est pas tout, il est lui aussi associé au même moteur électrique que la 750e xDrive. La puissance n’a rien à envier aux V12 prédécesseurs car ce 6 en ligne hybride développe 571 chevaux et 800nm, ce qui lui offre des performances à faire pâlir des sportives avec un 0 à 100km/h en 4,3 secondes. Cette motorisation sait aussi rouler 80km en full électrique.

Cette nouvelle génération de Série 7 très technologique adopte une conduite semi-autonome de niveau 3. La commercialisation commencera peu de temps après celle de sa cousine électrique I7. Un lancement d’abord en diesel puis en hybride rechargeable début 2023.