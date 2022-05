L’abonnement voiture : est-ce l’avenir de l’automobile ?

L’abonnement automobile est une des nouvelles tendances avec le vent en poupe de ce début d’année 2022. Alternative parfaite à l’achat et moins contraignante en apparence qu’une LOA (location avec option d’achat) ou une LLD (location longue durée), l’abonnement automobile présente un grand potentiel. Si le monde de l’automobile n’a connu que de rares grandes évolutions depuis ces dernières années, l’abonnement voiture pourrait littéralement révolutionner nos habitudes de consommation dans les années à venir. Explications.

Qu’est-ce que l’abonnement voiture ?

Pour commencer, l’abonnement voiture n’est pas un leasing (location avec option d’achat) ou une location longue durée. Il s’agit d’un service qui permet à un utilisateur de posséder une voiture en l’échange d’une mensualité durant une période indéfinie. Contrairement à un contrat de location, la personne qui bénéficie d’un abonnement voiture n’est pas liée temporellement à un contrat et peut se désabonner à tout moment, comme il le ferait à la salle de sport ou sur un site de streaming.

Le montant de cette mensualité dépend naturellement de la nature du véhicule : la tarification ne sera pas la même entre une Renault Clio 4 et une Audi RS6. Assez logiquement, l’utilisateur de la voiture n’est pas propriétaire du véhicule : ce dernier appartient à la société qui propose l’abonnement. Cependant, l’utilisateur est responsable de cette voiture qu’il doit restaurer dans le meilleur état possible lorsqu’il souhaite se désabonner, sous peine d’être sanctionné financièrement.

Avantages et inconvénients de l’abonnement voiture

Intrinsèquement, l’abonnement voiture présente l’avantage considérable de pouvoir se séparer de son véhicule à tout moment sans frais de résiliation. Aucune autre forme de location ne le permet. Psychologiquement, l’abonnement voiture est parfaitement adapté à notre époque, puisqu’il rime avec liberté et simplicité. Aussi, le paiement de l’abonnement automobile est clair et récurrent, permettant ainsi de prévoir ces dépenses et son reste à vivre sur plusieurs mois à l’avance.

Enfin, l’abonnement voiture présente d’autres services qui servent d’avantages concurrentiels aux sociétés qui le propose. À titre d’exemple, tiliti est une marque française qui propose l’abonnement voiture avec de nombreux de services et avantages : un prix fixe, les services tout compris (Assistance, pneumatiques, entretien, maintenance…), la livraison à domicile, la possibilité de souscrire à une assistance auto, un large choix de véhicules, le désabonnement un 1 clic, aucun apport… Une marque à suivre de près !

Les inconvénients semblent être beaucoup moins nombreux et il faut quelque peu se creuser la tête pour en trouver ! On citera cependant le montant des mensualités, parfois bien plus hautes que celles d’un leasing, ou le fait de ne pas être propriétaire de son véhicule à la fin de son abonnement, mais sinon… Pas grand-chose à signaler !

En quoi l’abonnement voiture va changer notre quotidien ?

Parlons au conditionnel : l’abonnement voiture POURRAIT changer notre quotidien dans les années à venir. En effet rien n’est écrit, même si le potentiel de ce service est très grand !

Factuellement, l’abonnement auto offre une solution de liberté et de tranquillité dans tellement de situations qu’il est difficile de toutes les citer. Aucun crédit à payer sur plusieurs mois ou plusieurs années, pas de frais lié à la maintenance ou à des pannes, les démarches administratives bien souvent prises en charge par les sociétés spécialisées dans l’abonnement…

Avec fluidité et évidence, cette nouvelle forme de consommation de l’automobile va gagner un marché qui connaît un présent assez chaotique : chute brutale de la vente de véhicules neufs, hausses incessantes du prix de l’essence, baisse des aides de l’état sur les véhicules hybrides et électriques et tant d’autres… Si bien que l’abonnement auto débarque au bon moment : d’une part parce qu’il permet de posséder un véhicule durant une durée indéfinie, résiliable à tout moment, et d’autre part puisqu’il s’inscrit dans une logique de recyclage et de partage des véhicules.

De nombreux exemples de nouveaux services le démontrent, comme Blablacar ou Getaround : aujourd’hui la voiture est un service, un moyen de se mouvoir, bien plus qu’une possession. Évidemment, nombreux sont ceux pour qui posséder une voiture est encore un plaisir ou une fierté, mais le comportement général associé à l’utilisation de la voiture semble changer radicalement ces derniers mois. La population semble être, depuis la crise du COVID-19 ou les hausses du prix de l’essence, beaucoup plus sédentaire et semble limiter au maximum ses déplacements. Une circonstance bien plaisante pour l’abonnement voiture, LE service qui propose de disposer d’une voiture à sa convenance.

Quelques questions autour de l’abonnement voiture

L’abonnement automobile concerne-t-il les professionnels ?

À l’instar du leasing, l’abonnement automobile est tout à fait adapté pour les professionnels. Il s’agit même d’une option particulièrement intéressante puisqu’elle s’adapte parfaitement dans de nombreuses situations, notamment le fait de disposer d’une voiture de fonction pour une personne en période d’essai, en CDD, en stage ou alternance par exemple.

Y a-t-il une durée minimale d’abonnement

Tout dépend de la société qui va vous proposer l’abonnement voiture. Mais cette question nous permet de mettre en avant plusieurs points très intéressants. Le premier concerne l’abonnement très court, de quelques jours tout au plus : sachez que la grande majorité des sociétés sérieuses refuseront que vous vous abonniez pour quelques jours, puisqu’elles auraient trop à perdre (en temps et en argent). Dirigez-vous vers de la location au jour si vous souhaitez posséder un véhicule pour une semaine par exemple. Officieusement il y a donc une durée minimale « logique » d’abonnement, entre 6 mois et 1 an.

Aussi, faîtes attention aux sociétés qui proposent officiellement de l’abonnement voiture AVEC des durées minimales de 24, 36 ou 48 mois : il s’agit bien souvent de leasings, camouflés par des opérations de marketing !

Y a-t-il des conditions pour faire de l’abonnement voiture ?

Tout comme la question de la durée minimale, les conditions pour bénéficier de l’abonnement voiture dépendent de la société qui propose le service. Certaines accepteront tous les dossiers et d’autres seront plus sélectives… Un bon indicateur pour connaître le sérieux de ces entreprises !

Dans tous les cas, sachez que certains dossiers sont plus susceptibles d’être acceptés que d’autre part ces sociétés ! Le dossier parfait ? Avoir un CDI depuis plus de 3 ans (pour la régularité des revenus) ou être chef d’entreprise d’une société qui fonctionne bien depuis plusieurs années !