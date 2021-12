Longtemps réservé aux professionnels souhaitant équiper leur flotte, le leasing auto est, depuis quelques années, accessible aux particuliers. Et ces derniers semblent très friands de ce mode de financement puisqu’en 2020, la LOA et la LLD représentaient 45% des immatriculations de véhicules neufs. Face à ce succès retentissant, vous vous demandez peut-être si le leasing auto est intéressant dans votre situation ? Fonctionnement, avantages, inconvénients… Découvrez en détail ses caractéristiques afin de déterminer si l’acquisition d’une voiture en leasing s’avère avantageuse et intéressante.

Le leasing auto, c’est quoi ?

Le leasing voiture, c’est un mode de financement qui vous permet de louer une voiture neuve ou d’occasion récente pendant une certaine période, plutôt que de l’acheter via un crédit traditionnel. D’ailleurs, l’on fait état de deux formules de leasing : la Location avec Option d’Achat (LOA) et la Location Longue Durée (LLD). La différence majeure entre elles réside dans le fait que d’acheter une voiture en LOA vous permet de devenir propriétaire à l’issue du contrat, tandis qu’avec la LLD, la restitution du véhicule est obligatoire.

Vous n’avez alors ni besoin de payer l’intégralité du prix de vente ni de vider votre épargne pour prendre le volant d’un nouveau véhicule. En effet, à la signature du contrat avec l’organisme de leasing, le loyer mensuel est déjà défini en fonction de vos choix et ce dernier sera fixe pendant toute la durée de location. De plus, des services comme l’entretien, l’assistance et les réparations peuvent être inclus dans votre contrat. L’assurance de maîtriser son budget tout en profitant d’une voiture récente !

Qui peut souscrire un contrat de leasing ?

Nous l’avons vu, les professionnels comme les particuliers peuvent souscrire un contrat de leasing… À condition d’avoir le permis de conduire, évidemment ! Mais existent-ils d’autres conditions ?

Pour assurer au bailleur que vous êtes capable de régler le loyer tous les mois, vous devez avoir des revenus réguliers. De même, votre taux d’endettement, c’est-à-dire le rapport entre vos mensualités de crédit et vos revenus, doit être inférieur à 33 %.

Concernant, le type de poste à occuper, un CDI n’est pas requis pour obtenir un contrat en LOA ou LLD, mais il renforcera votre demande. Cependant, si vous êtes en CDD ou bien êtes indépendant ou intérimaire, sachez que vous pouvez aussi faire une démarche de leasing. Et pour consolider votre dossier, vous pouvez verser un apport initial, privilégier une location de courte durée ou trouver un garant.

Maintenant que vous en savez davantage sur leasing, zoom sur son mode de fonctionnement.

Comment fonctionne le leasing ?

Revenons d’abord sur l’apport initial, également connu sous le nom de loyer majoré. À la signature d’un contrat de Location avec Option d’Achat, vous devez généralement verser une somme d’argent équivalent à 5 à 15 % du prix de la voiture. D’ailleurs, plus le montant de l’apport est élevé plus votre mensualité diminuera et il aura également son importance lors du rachat du véhicule.

En effet, votre loyer mensuel, que ce soit en LOA ou en LLD, dépendra de l’apport que vous avez réglé ou non. De même, le choix du modèle, du kilométrage maximum, des options ou encore de la durée de location aura un impact sur la somme à payer chaque mois. Veillez alors à bien évaluer vos besoins, notamment en termes de kilomètres, car en cas de dépassement vous risquez de devoir avancer des frais supplémentaires. Ces derniers peuvent aussi s’appliquer sur l’état de la voiture, notamment si elle ne respecte pas le niveau d’usure attendu par le loueur au moment de la restitution.

Et si vous gardez le véhicule et souhaitez en devenir propriétaire à l’issue du contrat, sachez que c’est possible avec la LOA. Il suffit alors de lever l’option d’achat connu dès de la signature du contrat. La valeur résiduelle est bien entendu calculée selon la décote, mais aussi en fonction du modèle, du kilométrage et de la durée de location.

Que vaut le leasing auto ?

Avantages et inconvénients de la LOA

La Location avec Option d’Achat vous permet de prendre le volant d’une voiture sans pour autant en être le propriétaire. Vous pouvez alors renouveler plus régulièrement votre voiture si à la fin du contrat, vous décidez de la rendre à la société de leasing. Vous avez donc le temps de prendre vos marques avec le modèle, mais aussi de le tester pendant plusieurs mois avant de prendre une décision. En revanche, si vous décidez de racheter le véhicule en levant l’option d’achat, la valeur résiduelle aura été décidée à la signature du contrat, notamment selon la décote.

De même, le contrat inclut généralement les services d’entretien, d’assistance, de réparations et d’assurance auto et la garantie constructeur est valable pendant toute la durée de location. Elle couvre toutes les pièces de la voiture, sauf celles d’usure, et concerne alors les pannes mécaniques, électriques ou électroniques. Plus généralement, la LOA offre la possibilité de réduire ses mensualités puisque son loyer est moindre qu’un crédit, et encore plus si vous versez un apport.

Toutefois, la Location avec Option d’Achat présente aussi quelques inconvénients. En effet, ce type de contrat est généralement accessible en échange d’un premier loyer majoré de quelques milliers d’euros. Par ailleurs, de probables pénalités financières peuvent être demandées par le bailleur, souvent des frais de remise en état ou de kilométrage excédentaire. Ces derniers peuvent alors coûter très cher si vous décidez de ne pas devenir propriétaire du véhicule. Enfin, en cas d’achat de la voiture au terme du contrat, le prix global peut s’avérer aussi important, voire plus, qu’un crédit classique.

Tâchez alors de bien définir vos besoins, mais aussi de faire des simulations de leasing auto pour trouver la meilleure offre.

Avantages et inconvénients de la LLD

Quant à la Location Longue Durée, cette formule vous permet également de changer régulièrement de voiture sans avoir à vous soucier de la revente ou de la décote puisque vous n’avez qu’à la restituer au leaseur à la fin du contrat. De plus, l’apport n’est pas systématique, ce qui signifie que vous n’avez pas à verser une importante somme d’argent dès la signature du contrat. Notez tout de même qu’un dépôt de garantie peut vous être demandé, mais il sera restitué à l’issue de la location.

Tout comme la LOA, plusieurs services sont inclus dans le loyer comme l’entretien, l’assurance, l’assistance et les réparations, et la garantie constructeur vous couvre contre les pannes. Selon vos besoins, vous pouvez également louer plus longtemps le véhicule, et ce jusqu’à 60 mois contre 24 à 48 mois en Location avec Option d’Achat.

Bien qu’elle semble très attractive, la LLD présente aussi quelques inconvénients. D’abord, sachez que la restitution est obligatoire et que vous n’avez donc aucune possibilité de racheter la voiture à la fin de la location. Vous devrez alors partir sur un nouveau contrat de LOA ou LLD ou vous orienter vers l’achat traditionnel. D’ailleurs, vous aurez peut-être des frais supplémentaires à verser à l’organisme bailleur concernant l’état d’usure du véhicule ou le kilométrage. En général, le forfait kilométrique en LLD est plus faible qu’en LOA, alors assurez-vous que ce type de leasing correspond à vos besoins parce qu’en cas de résiliation, votre portefeuille en prendra un coup.

Ça y est, vous connaissez « les plus » et « les moins » entre LOA et LLD, pour aller plus loin dans la réflexion, consulter l’article de nos confrères sur les avantages de louer une voiture en leasing.

Pourquoi le leasing est plus intéressant qu’un autre mode de financement ?

De plus en plus plébiscité par les automobilistes, le leasing auto est une formule de financement à considérer selon vos besoins et votre budget et qui bénéficie de nombreux points forts.

C’est avant tout une façon économique de prendre le volant d’une voiture neuve ou d’occasion récente puisque vous n’avez pas à investir une grosse somme d’argent ou à contracter un crédit auto. De même, des services nécessaires au bon fonctionnement du véhicule sont inclus dans le loyer mensuel, à l’image de l’entretien, de l’assistance et des réparations.

La Location avec Option d’Achat et la Location Longue Durée vous offrent également plus de liberté et de flexibilité. Vous n’êtes pas propriétaire d’une voiture et payez seulement pour son utilisation pendant une durée fixe. Vous choisissez le modèle qui vous intéresse, ainsi que ses options, mais aussi le forfait kilométrique et la durée de location adaptée à vos besoins. Cela vous permettra alors d’obtenir une mensualité qui respecte votre situation financière. Dans le cas de la LOA, vous avez le temps de choisir si vous souhaitez acheter le véhicule ou non, d’autant plus que la valeur de rachat est connue dès la signature.

Enfin, le leasing auto se veut aussi rassurant, car le loyer mensuel est fixe et ne risque pas d’évoluer d’un mois à l’autre. Vous pouvez alors gérer votre budget en toute sérénité tout en anticipant vos dépenses. En LLD, comme en LOA d’ailleurs, vous n’avez pas à craindre la décote ou la revente de la voiture puisque vous devez simplement la rendre au leaseur à la fin de la période de location. Certains acteurs du leasing proposent également plusieurs services optionnels liés à la fiabilité du modèle afin de vous accompagner lors de tout problème.

Quelle que soit la formule de leasing que vous contractez, contrôlez que cette dernière correspond à vos besoins et à votre situation, car en cas de résiliation, les pénalités risquent de faire mal. En comparant les différentes offres, mais aussi en réalisant des simulations, vous serez assuré de faire le meilleur choix.