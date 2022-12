La Toyota Prius fête ses 25 ans, retrospective de l’histoire de la pionnière

Toyota a officiellement présenté la cinquième génération de Prius au mois de novembre dernier. Ce mois de décembre la Prius est encore à l’honneur chez le constructeur nippon puisque le véhicule emblématique fête ses 25 ans. Retour sur l’histoire riche et passionnante de la Toyota Prius.

L’histoire débute en 1997

Notre histoire débute le 10 décembre 1997 avec la présentation de la première Toyota Prius de série après avoir exposé en 1995 un concept car nommé Prius au Salon de Tokyo. Arrivée plus tard en Europe, en 2000, la première génération de Toyota Prius est la première voiture hybride de grande série. Le constructeur Nippon innove dès la fin du XX ème siècle avec un moteur essence 1,5 VVT aidé par un moteur électrique. Le moteur 1,5 litre essence peut sembler léger pour entraîner la Prius mais grâce à l’hybridation, on ne relève aucun problème. Sans être particulièrement performante en accélération, la Prius n’est pas ridicule par rapport à ses concurrentes. Sur le sujet des consommations de carburant et de rejet de CO2 dans l’atmosphère elle est dominée largement le marché automobile. C’est simple, elle est deux fois plus propre que les concurrentes.

Seconde génération dès 2003

Un véhicule à la pointe de la technologie est un véhicule qui est voué à être rapidement remplacé pour rester à la pointe de la technologie. Pour cela, Toyota a lancé la seconde génération de Prius dès 2003. Seulement 3 ans après le lancement du modèle en Europe. Ce qui fait de la première génération une rareté sur le Vieux-Continent

En termes de technologie, ce n’est pas une révolution. La Toyota Prius reste fidèle à l’hybridation de sa mécanique, à l’époque, le nouveau système Toyota Hybrid System II permettait un gain de 15% d’efficience énergétique et 50% de puissance électrique supplémentaire. Ce qui permet de distinguer franchement cette génération de la première est la carrosserie. En effet, il n’est plus question pour la Prius d’être une berline compacte à la silhouette tri corps. La deuxième génération gagne une porte et en compte à présent 5 grâce à l’ajout d’un hayon. Le CX (coefficient de pénétration dans l’air) est remarquable, toujours selon les standards actuels, avec un chiffre de seulement 0,26.

Cette génération est celle qui confirme le succès grandissant de la Toyota Prius. Elle sera populaire dans son pays d’origine mais aussi en Amérique du Nord ou en Europe, elle dépasse le million d’exemplaires produits. Elle devient également un choix très prisé et apprécié des taxis que ce soit aux Etats-Unis ou en France en raison de sa consommation faible et de sa fiabilité remarquable.

Troisième génération en 2009

Fort de son succès, Toyota renouvelle une deuxième fois la Prius avec la présentation en 2009 de la troisième génération de Prius. Au lancement pas de gros changements pour la Prius, elle est davantage la génération de confirmation pour le modèle. Elle évolue cependant en améliorant encore son efficience de 10% et baisse ses émissions de CO2 de 14%. Son moteur thermique devient aussi plus gros avec un 1,8 litre de cylindrée fonctionnant toujours à l’essence.

En 2012, cette génération reçoit une nouveauté, il s’agit d’une version hybride plug-in de la Prius. Sa batterie lithium ion permet à la Toyota de parcourir 25 km en tout électrique. Elle est encore une fois pionnière puisqu’elle est l’une des premières voitures hybrides plug-in en Europe.

Quatrième génération en 2015

En 2015, il est l’heure pour la famille Prius d’accueillir la dernière née. La cinquième génération de Prius est la première voiture à utiliser la Toyota New Global Architecture (TNGA). Cette plateforme lui confère un centre de gravité plus bas, une meilleure position de conduite et une prise de roulis moindre. La Prius devient aussi plus rigide de 60% grâce à l’utilisation d’un acier haute résistance.

Cette quatrième génération accueille aussi une version hybride rechargeable qui permet de parcourir à présent 40 km en full électrique.

Cinquième génération dès aujourd’hui

En même temps que Toyota célèbre les 25 ans de la Prius, le constructeur Nippon dévoile la Prius qui devrait être commercialisée sous peu. Pour en découvrir tous les détails, rendez-vous sur notre présentation complète.