Il retrouve sa voiture volée grâce à ses AirPods

Ce titre est kafkaïen mais il reflète bien la réalité de ce qu’à vécu cet habitant de San Antonio au Texas. Victime du vol de son véhicule, ses AirPods lui ont permis de retrouver sa voiture. On vous explique tout sur Abcmoteur.

Un coup de chance ?

Il existe des appareils connectés qui sont spécialement dédiés pour retrouver ses affaires, chez Apple ce sont les AirTag mais on a vu il y a quelque temps que l’usage des AirTag pouvait être détourné à des fins mal intentionnées. Toutefois on peut considérer le destin de cet américain comme un coup de chance.

En effet victime du vol de son véhicule, il a laissé l’ensemble de ses affaires dans sa voiture y compris des objets connectés comme ses écouteurs sans fil AirPods. Dans la précipitation, les voleurs de la voiture n’ont même pas pris la peine de vider la voiture des effets personnels du propriétaire légitime. Un véritable coup de chance permettant au Texan de retrouver rapidement sa voiture.

La géolocalisation salvatrice

Un coup de chance mais il faut tout de même noter la présence d’esprit du lève-tôt qui à 4:30 du matin alors qu’il se rendait à la salle de sport s’est rendu compte de l’absence de sa voiture, plutôt facile à remarquer mais aussi de ses AirPods qui est beaucoup moins préoccupante lorsque l’on se retrouve à pied.

L’homme s’est rendu sur l’application « Find My » pour localiser ses écouteurs qu’il localise sur une aire de repos à seulement de 30 km de chez lui. Il y va sans prévenir la police et y trouve sa voiture avec 5 hommes à l’intérieur. Toutefois, les suspects prennent la fuite. Plus tard, le propriétaire de la voiture a intercepté un des voleurs tandis que la police à interpeller les 3 autres.

Des enseignements ?

Cette histoire pourrait donner des leçons. En effet, investir dans un petit objet connecté peut permettre de retrouver facilement sa voiture. De plus, il existe des accessoires géolocalisés discret et facile à cacher.