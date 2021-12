Les usages détournés des Apple AirTags bénéficient aux voleurs

Lancé cette année, le porte-clefs permet de localiser sur son iPhone ses clefs, bagages et autres effets personnels. Bien pratique car ce petit cadeau m’a permis plusieurs fois de retrouver les clefs que ma grand-mère avait cachées.

Mais pourquoi diable je vous parle d’un gadget technologique sur Abcmoteur.fr ? Tout simplement parce que la Police de la municipalité régionale de York dans la province canadienne d’Ontario a divulguée récemment que ces appareils miniatures étaient de plus en plus utilisés par les voleurs de véhicules. Les malfrats rôdent dans les parkings à la recherche de véhicules qui pourraient les intéresser pour y poser un AirTag afin de retrouver le véhicule quelque temps plus tard de nuit dans un endroit calme. Ils auront alors tout le temps nécessaire pour ouvrir et démarrer le véhicule en faisant peu de bruit.

Pour éviter, cette désagréable mésaventure vous pouvez surveiller vos notifications. En effet, si un AirTag vous suit et que ce n’est pas le vôtre, une alerte apparaît sur votre iPhone. Cependant, pour les utilisateurs d’autres smartphones cela ne marche pas. Il vous reste alors à faire attention où vous garez votre véhicule, mettre une caméra ou alors vous aussi placer un traqueur sur véhicule, l’arroseur arrosé en quelque sorte.

Toutefois le nombre de cas recensés reste anecdotique avec seulement 5 vols par ce procédé recensés dans la province en question. La police canadienne redoute néanmoins une augmentation de délits comme ceux-ci. Pour l’instant aucun cas similaire n’a été déclaré en France et on souhaite que cela reste ainsi.