Forza Motorsport : le jeu se dévoile peu à peu

Forza Motorsport est en retard par rapport à son rythme de sortie. En effet, depuis le lancement du septième opus de la série en 2017, Microsoft et Turn 10 ne se sont consacrés qu’au lancement de Forza Horizon. Cependant, voici que la licence Forza Motorsport revient au printemps 2023.

HD et 4K

Ce huitième épisode sera appelé Forza Motorsport, sans ajout d’un nombre derrière. Cela signifie peut-être un nouveau départ pour la licence de simulation de courses automobiles de Microsoft.

Ce que l’on sait pour l’instant, c’est que Forza Motorsport paraît être un jeu soigné selon les vidéos publiées par Microsoft. Dans cet opus, deux définitions seront disponibles avec la première tournant en 120 images par seconde en HD, la deuxième mieux définie en 4K tourne moins vite avec 60 images par seconde mais permet d’utiliser le raytracing qui semble particulièrement évolué dans Forza Motorsport. Grâce à cette technologie, le développeur promet que les reflets, les carrosseries ou encore les jeux de lumières seront plus naturels.

Nouvelle gestion des dégâts et de l’environnement

Une nouvelle gestion des dégâts est intégrée au jeu promettant d’être plus réelle. Cette dernière devrait ravir des joueurs déçus de Gran Turismo 7 sur ce point, le jeu de Polyphony Digital n’est que très peu développé sur ce point.

Enfin on apprend que la gestion dynamique du temps permettra une transition fluide entre jour et nuit, les conditions d’adhérences changeront en fonction de l’heure de la journée et de la température de piste qui y correspond. De plus, le jeu promet d’être plus vivant dans ses décors en arrière-plan.

Il faut encore patienter avant de mettre la main sur le nouveau Forza Motorsport qui s’annonce être lancé au printemps 2023 sur Xbox Series, PC ou encore via le Cloud.