Ford Bronco Raptor: Le tout-terrain bestial !

Attendue avec grande impatience aux Etats-Unis, la version dévergondée du Ford Bronco arrive et ça promet !

Le traitement spécial de ce Ford Bronco Raptor commence par un aspect extérieur Badass. Comme le reste de la gamme, il est en 5 portes entièrement découvrable via un hard-top. La version courte à 3 portes du Bronco ne devrait pas avoir le droit au traitement performance. Néanmoins, il dispose de nombreux éléments spécifiques, phares LED, pare-chocs avant en acier avec crochets de remorquage, ouvertures de capot et extensions d’ailes en noir. Ainsi présenté, il se veut méchant et menaçant, ce qui va parfaitement à sa philosophie.

À l’intérieur, on retrouve aussi des éléments spécifiques comme la sellerie reprenant les sigles Raptor sur les dossiers mais aussi un maintien accru permettant de rester stable en toutes circonstances. L’écran multimédia de 12 pouces permet des affichages différents selon les usages dont un mode performance qui est exclusif et configurable.

La transformation technique débute par un châssis en acier renforcé avec des nouvelles tourelles d’amortisseurs qui permettent d’augmenter le débattement de suspension de 33 cm. De plus, cette version reçoit des plaques de protection en acier haute résistance pour protéger les organes vitaux du véhicule en off-road. Comme sur le Ranger Raptor, Ford utilise des amortisseurs Fox qui sont réglés sur mesure. Des capteurs sont présents sur la suspension afin d’adapter celle-ci pour permettre la meilleure adhérence.

Des essieux Dana 44 AdvanTEK (avant) et Dana 50 AdvanTEK (arrière) mis au point par Ford Performance sont utilisés comme sur la version de compétition du Bronco. Ce qui élargit les voies de 22cm. La garde au sol est de 33cm ! Il est chaussé d’origine de pneus adaptés à son positionnement off-road, des BF Goodrich KO2. La caisse de ce Bronco Raptor se veut aussi renforcée au niveau des montants B et C qui aide à la rigidité de la voiture, très important en tout-terrain.

Ford l’a doté d’un 6 cylindres 3 litres bi turbos de 400 chevaux sous le capot, associé uniquement à la boîte automatique à 10 rapports. La boîte mécanique à 7 vitesses disponible sur d’autres Bronco ne semble pas être une alternative proposée par Ford. Cette mécanique performante est évidemment associée à une transmission à 4 roues motrices par l’intermédiaire d’un embrayage renforcé pour répondre aux sollicitations extrêmes. Le Bronco Raptor est comme les autres modèles du nom équipé du G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) un système de gestion avec 7 modes de conduite pour s’adapter à tous les terrains. Cette mécanique jouera des vocalises grâce à un échappement spécifique à clapets qui offrira 4 sonorités en fonction du profil de conduite sélectionné : Silencieux, Normal, Sport et Baja.

Ford annonce que les réservations devront débuter en Mars 2022 en priorité pour les personnes ayant manifesté un intérêt spécifique. Les premières livraisons devront se faire à l’été 2022. Peut-être que le constructeur américain devra instaurer une clause de non-revente comme pour le F150 Lighting face au succès futur de ce modèle afin d’éviter la spéculation sur les Bronco Raptor.

Si l’envie vous prend de profiter des grands espaces cheveux au vent dans cet engin démesuré, il faudra être patient. Le Bronco classique n’est pas commercialisé en France et il serait surprenant de voir cette sulfureuse version déroger à cette règle. Cependant, si vous avez craqué il faudra très certainement passer par un importateur et une réception à titre isolé.