Ford F-Serie, un succès qui se chiffre à 40 millions

Cette histoire à succès commence dans les années 40. Aux Etats-Unis, le Ford F est lancé en 1947. Il peut être considéré comme le véhicule qui représente le mieux l’America way of life.

Le succès du pick-up est impressionnant, depuis 1977 il est l’utilitaire le plus vendu aux Etats-Unis et depuis 1982 il est la voiture la plus vendue dans le pays. Ce qui donne des chiffres hors norme, Ford annonce aujourd’hui en avoir vendu plus de 40 millions toutes générations et versions confondues. Ford à une gamme de pick-up aux Etats-Unis bien plus étendue que celle que nous avons en France avec seulement le Ranger. Aux USA les F-150, F-250, F-350, F-450, F-550, F-650, F-750 sont autant de déclinaisons qu’il y a de besoins, jusqu’à obtenir des tailles démesurées par rapport à nos standards européens. Une gamme fournie et des chiffres impressionnants qui démontrent tout l’intérêt des Américains pour ce genre de véhicules.

Une réussite qui ne s’est jamais officiellement exportée en Europe. Néanmoins, il n’est pas impossible de croiser un F-Serie en France. En effet, beaucoup de passionnés ont décidé de faire venir un bout d’Amérique (plutôt gros) en France avec l’importation de F-150 majoritairement.

La déclinaison la plus distribuée est la version F-150, le plus petit des F-series. C’est d’ailleurs ce modèle qui a été le 40 millionième produit, il sort de la ligne de production de Dearborn, siège historique de Ford situé dans le Michigan. Ce F150 ira à destination d’un Texan qui a choisi une finition Tremor aux capacités de tout-terrain accrues.