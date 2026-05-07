L’Audi Q4 e-tron baisse ses prix et augmente son autonomie

Longtemps jugé un peu trop cher face à ses concurrents, le Audi Q4 e-tron évolue en profondeur. Audi ne s’est pas contenté d’améliorer l’autonomie et les performances de recharge de son modèle : la marque allemande a également revu ses prix afin de rendre son SUV premium beaucoup plus attractif.

Cette nouvelle stratégie permet au Q4 e-tron de revenir au centre du jeu sur un segment devenu extrêmement concurrentiel, notamment face aux constructeurs américains et français.

Une autonomie en nette hausse pour la version 82 kWh

Le ticket d’entrée du SUV électrique est désormais fixé à 45 990 euros avec la batterie de 63 kWh. Cette version développe 204 chevaux et revendique jusqu’à 442 kilomètres d’autonomie WLTP.

Mais l’offre la plus intéressante de la gamme concerne désormais la batterie de 82 kWh. Disponible à partir de 46 990 euros, soit seulement 1 000 euros de plus, elle permet de profiter d’une puissance de 286 chevaux et surtout d’une autonomie pouvant atteindre 580 kilomètres. Un chiffre qui replace le Q4 e-tron parmi les références du segment en matière d’efficience.

Audi continue également de proposer une version quattro performance destinée aux clients recherchant davantage de polyvalence et de motricité. Grâce à ses deux moteurs électriques et sa transmission intégrale, cette déclinaison annonce jusqu’à 543 kilomètres d’autonomie. Son prix démarre toutefois à 59 990 euros.

Les variantes Sportback au style plus dynamique restent au catalogue avec un supplément de 2 000 euros par rapport au SUV classique.

Un positionnement plus agressif face à la concurrence

Avec cette baisse tarifaire, Audi cherche clairement à renforcer l’attractivité de son SUV électrique familial. Le modèle équipé de la grosse batterie passe même sous le seuil permettant de bénéficier du bonus écologique, un élément devenu essentiel sur le marché français.

Face à lui, le Tesla Model Y conserve des arguments solides avec une autonomie supérieure annoncée à 609 kilomètres pour un tarif proche. Mais Audi mise avant tout sur une approche plus premium avec une présentation intérieure plus valorisante et une image de marque toujours forte auprès des clients européens.

Le Peugeot e-3008 figure également parmi les principaux adversaires du SUV allemand grâce à un prix plus accessible et une autonomie annoncée jusqu’à 526 kilomètres.

Avec cette nouvelle grille tarifaire, Audi semble enfin avoir trouvé le bon équilibre entre prestations, autonomie et prix pour rendre le Q4 e-tron beaucoup plus compétitif.