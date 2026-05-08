Kia étoffe la gamme de son EV4 avec deux nouvelles versions

La gamme de la Kia EV4 continue de s’agrandir. Après le lancement de la version propulsion, Kia introduit désormais deux nouvelles déclinaisons particulièrement attendues : une variante AWD à transmission intégrale et une version GT bien plus sportive. Deux nouveautés qui permettent à la berline coréenne de renforcer son positionnement sur le marché des électriques dynamiques.

Une version AWD plus puissante et polyvalente

Kia ajoute une nouvelle motorisation à quatre roues motrices grâce à l’intégration d’un second moteur électrique. Cette version AWD développe désormais 265 chevaux et 385 Nm de couple, offrant des accélérations plus convaincantes ainsi qu’une meilleure motricité.

Cette configuration est proposée sur les finitions Earth et GT-Line. Elle repose sur la batterie de 81,4 kWh déjà connue sur la gamme EV4 et permet d’atteindre jusqu’à 560 kilomètres d’autonomie WLTP. C’est moins que la version propulsion de 204 chevaux, capable de dépasser les 630 kilomètres, mais cela reste un très bon résultat pour une version plus performante.

Concernant les prix, la Kia EV4 AWD démarre à 48 890 euros en finition Earth et à 50 490 euros en GT-Line. Un positionnement qui la place directement face à la Tesla Model 3.

Une Kia EV4 GT pensée pour le plaisir de conduite

Mais la véritable nouveauté de cette gamme reste l’arrivée de la version GT. Avec 292 chevaux et une transmission intégrale, cette déclinaison sportive revendique un 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes. L’autonomie WLTP atteint quant à elle 505 kilomètres grâce à la batterie de 81,4 kWh.

Kia ne mise toutefois pas uniquement sur les performances. Le constructeur coréen a surtout travaillé le comportement et les sensations de conduite. L’EV4 GT reçoit ainsi une direction spécifique plus directe, une suspension pilotée et des jantes de 20 pouces destinées à rendre la voiture plus dynamique sur route.

Une boîte de vitesses virtuelle comme sur les sportives thermiques

L’élément le plus intéressant reste sans doute l’intégration de la boîte de vitesses simulée déjà aperçue sur les Hyundai Ioniq 5 N et Kia EV6 GT. Ce système reproduit artificiellement le fonctionnement d’une boîte mécanique afin d’apporter davantage d’émotion au volant.

Le conducteur peut ainsi utiliser les palettes derrière le volant pour simuler des changements de rapports, accompagnés d’un faux régime moteur, d’effets sonores et même de légères secousses lors des passages de vitesses. Un fonctionnement qui peut sembler exagéré sur certains aspects, mais qui transforme réellement l’expérience de conduite d’une voiture électrique.

Cette nouvelle Kia EV4 GT débute à 56 390 euros. Un tarif supérieur à celui d’une Tesla Model 3 Performance ou d’une Volkswagen ID.3 GTX, mais Kia mise ici sur une approche beaucoup plus émotionnelle et technologique de la conduite sportive électrique.