Cupra Formentor Tribe Edition : une nouvelle série spéciale

Le Cupra Formentor est le véhicule star de la jeune marque Cupra. À présent le SUV sportif se décline dans une série spéciale nommée Tribe Edition qui apporte son lot d’éléments exclusifs. Découverte sur Abcmoteur

Une livrée spécifique

Le Cupra Formentor Tribe Edition vient livrée avec des éléments noir mat. Parmi eux on remarque les coques de rétroviseurs extérieurs, les passages de roues, la grille de calandre, les bas de caisse, les jantes de 19 pouces et les bas de pare-chocs avant et arrière dans cette teinte noir mat. On y retrouve également un lettrage Cupra en chrome foncé. Une nouvelle teinte de carrosserie est aussi lancée avec cette édition, il s’agit du Gris Falaise.

Un habitacle sportif

L’habitacle se voit aussi modifié avec une nouvelle sellerie mêlant suédine et cuir Nappa Noir Asphalte, elle vient renforcer le côté sportif du véhicule. De même le pédalier en finition alu donne un ton sportif.

Du sport il y en aura avec cette version spéciale. En effet, elle est réservée aux versions VZ, les plus puissantes. Elle est donc disponible avec le moteur ehybrid de 245 chevaux et le moteur 2.0 TSI de 310 chevaux. Cupra n’a pas encore annoncé son prix.