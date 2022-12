Citroën Ami : la version Buggy revient au catalogue !

Le père Noël a été généreux cette année ? Ça tombe bien puisque Citroën vient d’annoncer une seconde salve de Citroën My Ami Buggy. Une commercialisation plus large pour mieux répondre à l’engouement autour de cette voiture électrique sans permis accessible dès 14 ans.

1 000 exemplaires prévus

Vendu au mois de juin dernier à seulement 50 exemplaires, le Citroën My Ami Buggy a fait un véritable carton avec seulement 18 minutes et 21 secondes avant d’être en rupture de stock. Tous se sont vendus très rapidement et la cote sur son marché d’occasion s’est envolée. Citroën annonce dans cette période des fêtes de Noël le lancement en 2023 d’une nouvelle vague de My Ami Buggy.

Pour cette seconde commercialisation, Citroën prévoit une distribution limitée à 1 000 exemplaires. Assez pour satisfaire les clients sans rendre l’Ami Buggy trop courante. Ce sera vraisemblablement 1 050 exemplaires produits de My Ami Buggy pour l’instant.

Une commercialisation à la fin du premier trimestre

Les premiers exemplaires de cette version spéciale seront proposés à la vente à la fin du premier trimestre 2023. Les 1 000 exemplaires seront repartis dans les différents pays où l’Ami est commercialisé.

En ce qui concerne son prix, il devrait être proche des 9 790€ demandés en juin dernier. La date de lancement des ventes n’est pas encore annoncée mais il faudra être à l’affût pour s’en mettre un de cote.