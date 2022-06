Citroen My Ami Buggy : série spéciale collector

La Citroën Ami est cette voiture sans permis électrique qui fait un carton dans les villes pour les jeunes et les moins jeunes. En décembre dernier, le constructeur au chevron a présenté un concept car faisant de l’Ami un petit buggy. Toutefois face à l’accueil chaleureux du public pour cette déclinaison au look baroudeur, Citroën a décidé de lancer une série très limitée de l’Ami reprenant les codes du concept.

My Ami Buggy

Cette version de l’Ami se dote d’une couleur spécifique « Khaki ». Le My Ami Buggy récupère les renforts de pare-chocs des éditions My Ami Pop et Vibe mais aussi les plastrons, les enjoliveurs, les extensions d’ailes ou encore le becquet arrière. Néanmoins, ce n’est pas ce qui saute aux yeux. Ce qui saisi instantanément le regard est l’absence de portes remplacées par des tubes en métal sur charnière. Cette version qui se destine à être utilisée majoritairement en période estivale reçoit un toit en toile découvrable.

Par ces aspects, le My Ami Buggy se rapproche franchement de la Méhari originelle dans son côté minimaliste et voiture plaisir. Néanmoins, le plus moderne des deux n’obtient pas les capacités de franchissement de sa devancière.

50 exemplaires

C’est une édition très limitée qui sera disponible à la commande le 21 juin 2022. Puisqu’en effet, seulement 50 exemplaires seront vendus au prix de 9 790€ lors de la vente en ligne. La livraison de ces rares Ami Buggy se fera à domicile à partir du 8 août 2022.