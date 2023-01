Cheque indemnité carburant : comment en faire la demande ?

Vous l’avez forcément remarqué avec l’augmentation des prix des carburants, la remise sur les carburants n’est plus en place depuis ce 1 er janvier. L’État a décidé de stopper ce processus universel et appliqué avant même l’achat de son carburant et opte maintenant pour un processus plus ciblé. La plateforme permettant de faire la demande vient d’être activée. Tout ce qu’il faut savoir avec Abcmoteur.

Une plateforme en ligne

Depuis ce 16 janvier dernier, il est possible de faire la demande de son chèque carburant de 100€ sur le site des impôts. Contrairement au chèque inflation de 2021, le chèque carburant n’est pas directement viré sur le compte des ayants droit. Il faut en faire la demande via le formulaire en ligne accessible jusqu’au 28 février.

De plus, il faut remplir une déclaration sur l’honneur justifiant l’utilisation de votre véhicule pour vous rendre au travail.

Une aide attribuée sous condition de ressources

Comme évoqué en introduction, cette aide cible uniquement certains niveaux de revenus. Pour en profiter, il faut déclarer un revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14 700€ soit 1 314 € nets par mois pour une personne seule, moins de 3 285 € nets par mois pour un couple avec un enfant ou une personne seule avec 2 enfants. Enfin, moins de 3 941 € nets par mois pour un couple avec 2 enfants et moins de 5 255 € nets par mois pour un couple avec 3 enfants. Il faut noter qu’un couple étant remplissant les critères peut obtenir une aide par personne soit 200€.