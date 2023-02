Bugatti Mistral : elle rencontre le vent qui lui donne son nom

La Bugatti Mistral fait partie des dernières voitures produites par la marque avec le moteur W16. Pour ce roadster décoiffant le nom choisi est celui d’un des vents qui souffle le plus fortement en France, le Mistral. Typique de la vallée du Rhone et de la Provence, la Bugatti Mistral est allée sur les terres balayées par ce vent.

Une puissance supérieure au Mistral

Le Mistral a soufflé fort ces dernières semaines. Des rafales à plus de 100 km/h ont été enregistrées du côté de Montélimar, d’Orange ou encore en Avignon (123,1 km/h). Toutefois lorsque l’on compare cette vitesse à celle de la Mistral ce n’est rien. En effet, la Bugatti Mistral peut atteindre plus de 420 km/h. Pour lui permettre d’atteindre cette vitesse, le moteur W16 de 8,0 litres développe une puissance de 1600 chevaux.

En balade sur les routes de la Côte d’Azur

Peut-être que vous avez vu une voiture subjugante se déplacer sur les routes de la Côte d’Azur et les montagnes avoisinantes. Ces paysages de carte postale avec des vues à couper le souffle conviennent parfaitement à la Mistral, de belles routes sinueuses et des villes chics. Ainsi on peut l’observer sur les montagnes de l’arrière-pays, la route des crêtes entre Cassis et La Ciotat ou encore au bord de la Méditerranée.

Cependant si Bugatti voulait vraiment rencontrer un Mistral à la hauteur de la Mistral, la localisation du Mont Ventoux aurait été plus judicieuse. En effet, ce vent venant du nord a déjà été enregistré à 320 km/hache au sommet du Mont Chauve. Même à cette vitesse où il est impossible de tenir debout, la Bugatti Mistral reste plus rapide