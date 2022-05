BMW XM : de nouvelles infos sur le futur SUV

L’un de nos journalistes avait surpris le BMW XM en phase de test dans le sud de la France. Plus de doute, c’était bien lui puisque BMW vient de dévoiler des clichés du modèle dans le même camouflage ainsi que quelques infos supplémentaires en attendant sa présentation officielle.

Développé par Motorsport

Ce nouveau SUV de la marque à l’hélice est le premier développé intégralement par Motorsport. Cette nouveauté est dans sa phase finale de tests. La version standard du XM produira une puissance de 650 chevaux et 800 Nm grâce à un nouveau V8 et un moteur électrique. De plus, une seconde version plus puissante devrait être prévue avec une puissance de 748 chevaux et proche de 1 000 Nm de couple.

Ce modèle est équipé d’une transmission intégrale avec le système « M xDrive » développe pour les hybrides dont il est le premier bénéficiaire. Le département Motorsport dote ce SUV hybride de jantes 23 pouces en alliage léger, d’une direction active et d’un freinage M. Il est disponible de série avec la suspension Adaptive M Professional avec un système électromécanique de stabilisation du roulis.

BMW dévoile des clichés de l’habitacle. Bien que ce dernier se voit encore fortement camouflé, l’architecture semble traditionnelle aux BMW. Le tableau de bord est tourné vers le conducteur et il devrait être vraisemblablement équipé de larges écrans numériques.

La présentation de ce nouveau BMW XM interviendra dans le cadre du cinquantième anniversaire de BMW M pour une entrée en production fin 2022 dans l’usine américaine de la marque.