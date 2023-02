BMW X5 et X6 M Compétition : des améliorations ont été apportées

Après le restylage des BMW X5 et X6, c’est au tour de la version ultra-performante nommée M compétition de connaître une modernisation. Au programme, changements de design, évolutions mécaniques et des nouvelles technologies. Tout ce qu’il faut savoir sur ce restylage avec Abcmoteur

Le premier modèle BMW M dotée d’une hybridation 48V

Les moteurs thermiques n’ont plus bonnes images vis-à-vis des pouvoirs publics qui leur mettent de plus en plus d’entraves. Malus écologique ou encore vignette crit’air, il n’est pas facile de commercialiser un véhicule doté d’un moteur essence performant. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un lourd SUV avec un V8 essence.

Pour essayer de limiter ce problème, BMW et Motorsport ont choisi de lui offrir une hybridation 48V. Cette micro-hybridation est un moteur électrique compact intégré dans le boîtier de la transmission M Steptronic à 8 vitesses. Il peut fournir jusqu’à 12 ch de puissance d’entraînement supplémentaire et 200 Nm de couple. L’énergie de ce moteur électrique est fournie par une batterie 48V présente dans le compartiment moteur.

Avec un moteur électrique mais au service, s’il vous plaît, du V8 TwinPower Turbo de 4,4 litres. Il reçoit maintenant un vilebrequin renforcé, un meilleur turbo ainsi qu’un nouveau conduit d’admission d’air tandis que le circuit d’huile est amélioré. Les résultats sont là, avec 625 chevaux atteints à 6000 tr/min et un couple conséquent de 750 Nm entre 1 800 et 5 800 tr/min. Les performances sont en hausse avec un 0 à 100 km/h atteint en 3,9 secondes.

Des nouveautés pour la transmission

La boîte de vitesses automatique à 8 rapports est toujours présente. Cette transmission M Steptronic avec Drivelogic offre 3 réglages. Elle est bien évidemment reliée à 4 roues motrices qui font équipe avec le différentiel arrière. Il est possible de choisir le mode 4 roues motrices sport qui lui autorise de belles dérives comme les BMW savent les faire.

Un châssis développé

Avoir de la cavalerie serait inutile si la voiture ne tenait pas la route. Heureusement BMW M en est conscient et a doté ces X6 M Compétition et X5 M Compétition d’éléments permettant une bonne adhérence. De série la suspension adaptative M Professional est présente, elle comprend un réglage électronique permettant de s’adapter aux différentes façons de conduire. Les freins M Compound fonctionnent en association avec le système de freinage intégré de dernière génération qui permet deux réglages de pédales offrant deux sensations différentes. La liaison au sol est assurée par des jantes de 21 pouces à l’avant et 22 pouces à l’arrière, des jantes forgées M en alliage léger de mêmes dimensions sont disponibles en option.

Un habitacle encore plus moderne

Les BMW se modernisent mais garde un aspect traditionnel. En effet, l’écran incurvé BMW est toujours orienté vers le conducteur. Les propriétaires de BMW ayant depuis longtemps leur véhicule ne seront pas perdus. Enfin, il faudra quand même s’habituer aux nouveautés des X6 M Compétition et X5 M Compétition puisqu’ils embarquent un écran d’information tactile de 12,3 pouces derrière le volant et un écran de contrôle de 14,9 pouces.

On remarque aussi l’arrivée de l’insert décoratif Fineline Black et l’ajout de la barre d’éclairage d’ambiance avec un rétroéclairage. Le volant Sport est doté de nouvelles palettes de changement de vitesses en carbone. L’équipement de série est intéressant avec des sièges multifonctions M, des genouillères, des garnitures en cuir intégral Merino à grain fin et le système audio Surround Harman Kardon. En option peut être ajouté; le toit ouvrant panoramique Sky Lounge, le Diamond Surround Sound System Bowers & Wilkins et le nouveau Travel & Comfort System. De plus les aides à la conduite sont encore améliorées comme l’avertisseur de collision frontale qui réduit encore le risque de collision avec un cycliste les piétons et la circulation en sens inverse lors d’un changement de direction.

Prix

Les deux SUV les plus puissants de la marque BMW, X5 M Compétition et X6 M Compétition sont disponibles au prix de 159 300€ et 163 300€ hors malus écologique. Il y a fort à parier que leur prix clés en main dépasse les 200 000€.