BMW X5 et X6 : passage par l’exercice du restylage

Les BMW X5 et X6 se modernisent avec un restylage pour rester à la page après 4 ans de carrière. Le style évolue mais reste proche de celui du lancement de ces générations de X5 et X6 tandis que l’électricité s’invite sous le capot. Découvertes des principales nouveautés avec Abcmoteur.

Un style qui évite la grande calandre

Chez BMW la grande calandre a fait couler beaucoup d’encre aussi bien en sa faveur qu’en sa défaveur. Pour éviter les remarques, le BMW X5 et le BMW X6 oublient d’installer les nouveaux haricots de BMW que l’on remarque beaucoup sur la dernière BMW M3. Toutefois on remarque un nouveau bouclier avec un dessin d’optique moderne et des contours plus fins de 35 mm. Les entrées d’air du X5 sont de série en aluminium satiné. Bien que la calandre ne s’agrandît pas, elle évolue et est différente des phases 1 des X5 et X6. En option cette dernière peut être illuminée. La gamme du SAV pour Sports Activity Vehicule et du SAC Sports Activity Coupé s’enrichit de 6 nouvelles teintes de carrosserie. Enfin les optiques arrière avec une signature lumineuse en X sont de série.

Des changements dans l’habitacle

La modernité s’installe encore un peu plus à bord de ces BMW X5 et X6. On remarque le BMW Curved Display toujours tourné vers le conducteur avec deux écrans sur une seule et même dalle. Un écran d’information de 12,3 pouces et un écran de contrôle de 14,9 pouces. La planche de bord est recouverte d’un revêtement en simili-cuir Sensafin de série, elle dispose aussi d’insert bois dès le premier niveau de finition ainsi que des bouches d’aération fines et une nouvelle barre d’éclairage d’ambiance avec rétroéclairage par LED et de la lettre du modèle ou du logo M.

L’équipement de série s’élargit avec les équipements de la finition X-Line pour le X5 et de la finition M Sport pour le X6. En plus de ces évolutions, on retrouve la climatisation automatique à 3 zones, les sièges chauffants pour le conducteur et le passager avant, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, un système de haut-parleurs hi-fi et un tuner radio numérique DAB ainsi que les sièges Advanced à réglage électrique avec la nouvelle sellerie en similicuir Sensafin.

Le catalogue d’options propose des sièges avant massants et ventilés mais aussi une sellerie en cuir Merino ainsi qu’une troisième rangée de sièges sur le X5 permettant de faire du SUV, un véritable SUV familial proposant donc 7 places.

L’électricité sous le capot

Avec ces évolutions, des évolutions mécaniques sont comprises. La plus significative est celle du BMW X5 xDrive50e qui augmente sa puissance de 96 chevaux. Il est donc maintenant doté d’une mécanique associant un moteur 6 cylindres en ligne et un moteur électrique ne développant pas moins de 490 chevaux et 700 Nm de couple. Sa batterie électrique augmente sa capacité de stockage avec 25% supplémentaires lui permettant de proposer une autonomie en tout électrique comprise entre 94 à 110 kilomètres selon le cycle WLTP.

Les autres motorisations du BMW X5 et du BMW X6 obtiennent une micro-hybridation 48V permettant d’augmenter la puissance jusqu’à plus 12 chevaux et plus 200 Nm de couple. Une aide essentielle pour les motorisations thermiques qui permet de faire diminuer les consommations en carburant et les émissions de CO2.

Pour ceux qui aiment les mécaniques les plus nobles, le BMW X6 M60i xDrive se dote d’un nouveau V8 fourni par BMW M qui développe la puissance de 530 chevaux. Alors que les gros rouleurs pourront bénéficier du moteur diesel des BMW X5 et X6 xDrive30d. Celui-ci a été modernisé et développe aujourd’hui 298 chevaux.

Prix

En ce qui concerne les tarifs de ce BMW X5 et BMX X6 restylé, ils débutent pour le premier à partir de 88 500 € et à partir de 96 650 € pour le second.