BMW : ces modèles récents qui nous font envie !

La marque BMW figure parmi les plus convoitées, et ce, depuis des générations. En ce moment, les derniers nés de la marque ne laissent personne indifférent. Vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture et vous pensez à une BMW ? Découvrez ici les modèles récents les plus en vogue, et les solutions qui s’offrent à vous pour financer un véhicule de cette marque.

Comment financer l’achat d’une BMW récente ?

Vous avez besoin d’une nouvelle voiture et vous envisagez d’acheter une BMW récente. Cependant, vous avez des contraintes au niveau du budget. Rassurez-vous, car il existe plusieurs solutions pour financer l’achat de la voiture de vos rêves. Vous allez pouvoir financer l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.

Le prêt auto

Le prêt auto est une option facile et rapide qui s’offre à vous pour financer votre voiture BMW. Il consiste à solliciter un crédit auprès d’un établissement financier. Les offres de crédit auto sont assez variées d’une banque ou d’une agence de crédit à une autre. En général, le prêt peut être remboursé sur une durée de quelques mois à quelques années.

Vous pouvez aussi souscrire un prêt pour voiture d’occasion, un financement intéressant pour faciliter l’achat de votre BMW. Vous pouvez financer une voiture d’occasion à l’état neuf, affichant peu de kilomètres au compteur. Attention toutefois, car si le prix des véhicules d’occasion est moins élevé que celui des voitures neuves, le taux proposé par l’établissement financier peut être moins intéressant. C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’utiliser un simulateur de financement auto et un comparateur pour trouver la meilleure offre.

L’intérêt du prêt personnel auto, c’est qu’il peut être accordé avec ou sans apport, que vous optiez pour une BMW neuve ou d’occasion.

Le crédit affecté auto

Certains concessionnaires proposent aussi de financer votre véhicule à crédit. Renseignez-vous, car il est tout à fait possible de payer votre BMW neuve en plusieurs fois. Avec un crédit affecté auto, notez que le crédit sera aussi annulé en cas d’annulation de la vente.

Les modèles BMW de 2021

En 2021, plusieurs modèles de BMW ont vu le jour. Parmi les modèles les plus convoités, nous retrouvons les nouvelles M3 et M4 et les nouvelles voitures électriques iX3 et iX, ainsi que la berline i4.

La BMW M3

Vous cherchez une voiture de sport ? La BMW M3 pourra très bien vous convenir. Super sportive, elle se démarque par ses six cylindres M TwinPower Turbo, délivrant pas moins de 480 ch et 550 Nm de couple maximum. Un vrai bijou qui répond à toutes les attentes des amateurs de voitures de sport. Un très bon rapport qualité/prix pour les amateurs de voitures puissantes, modernes et design.

La BMW M4

La M4 est la version haute performance de la Série 4. Elle est équipée d’un moteur 6 cylindres en ligne 3 litres suralimenté. Tout comme les M3 et M3 Compétition, elle a une puissance de 480 ch et est équipée d’une traction arrière. Ce modèle répond à toutes les attentes. La BMW M4 est une parfaite combinaison de design, de puissance et de sportivité.

La BMW iX3

Sur un marché de plus en plus concurrentiel en ce qui concerne les voitures électriques, BMW a lancé en 2021 le modèle iX3. C’est d’ailleurs le premier SUV 100 % électrique de la marque et nous pouvons dire qu’il répond à toutes nos attentes.

Elle affiche un design très sportif, avec des éléments aérodynamiques et des touches bleues qui valorisent bien la voiture électrique. Avec une autonomie qui peut aller jusqu’à 460 km et une consommation électrique à partir de 18,5 kWh/100 km, la BMW iX3 de 2021 est un compagnon de route fidèle, même pour les longs trajets.

Le groupe motopropulseur est constitué d’un moteur électrique de 210 kW (286 ch) de puissance et 400 Nm. Il est alimenté par une batterie de 80 kWh, avec une autonomie de 460 km quand elle est pleine.

La BMW i4

La BMW i4 est le premier Gran coupé entièrement électrique. C’est la version 100 % électrique de la Série 3. Grâce à un concept de transmission efficace, une légèreté avérée et un design aérodynamique, la BMW i4 a une autonomie pouvant atteindre les 484 kilomètres. Différentes technologies sont déployées sur la BMW i4 pour réduire la consommation d’énergie et assurer une plus grande autonomie, telles que la récupération d’énergie au freinage et la batterie ultra puissante. Cette 5 portes se démarque par des performances sportives allant jusqu’à 536 ch.

La BMW iX

La BMW iX est le deuxième SUV entièrement électrique de la marque. Créé avec le concept iNEXT, le modèle affiche des finitions bleutées et des feux effilés. À cela s’ajoutent un design intérieur futuriste et une certaine élégance.

Le groupe motopropulseur sera équipé de la technologie eDrive de cinquième génération. La BMW iX affichera une puissance optimale de 500 ch. La capacité de la batterie est de 100 kWh, ce qui vous permettra de parcourir jusqu’à 500 km avec la batterie pleine.

Les voitures BMW de 2022

Les nouveaux modèles sont aussi à la hauteur de toutes les attentes en 2022.

La BMW X1 électrique

La marque a voulu renouveler l’un de ses best-sellers, la X1. Cette année, le SUV X1 est renouvelé avec une version 100 % électrique. Style plus costaud et moderne, plus grandes dimensions et plus grand confort, ce modèle peut très bien conserver sa place de best-seller de la marque.

Elle est équipée d’une batterie de 62,5 kWh, avec une autonomie théorique de 438 km en cycle mixte. Avec sa puissance de 313 ch, ce SUV 100 % écologique est un véritable bijou.

La BMW M4 allégée

La M4 CSL séduit les amateurs de vitesse et qui cherchent un bolide parfait sous tous les angles. Contrairement à la BMW M4, elle est allégée avec plus de 300 kg en moins. De plus, son niveau de puissance gagne environ 30 ch, emmenant sa puissance à 540 ch. Un modèle qui séduira les amateurs de puissance et d’esthétisme.