Bentley : le moteur W12 tire sa révérence

Les moteurs de grosses cylindrées tendent à disparaître la faute à des émissions de CO2 considérées trop importantes, les normes antipollution et les malus écologiques n’aident pas non plus à les conserver. Bugatti a déjà annoncé arrêter son W16 et Bentle annonce que son moteur à l’architecture proche, W12 vie ses dernières heures.

En production depuis 2003

Le moteur W12 fait partie d’une modernisation des mécaniques proposées par Bentley qui utilisait toujours un vieillissant V8 « 6 litres 3/4 ». Ainsi sous l’impulsion du groupe Volkswagen, Bentley s’est vu équipé d’un tout nouveau W12 de 6,0 litres de cylindrée dès 2003. Une mécanique qui a été commune à Volkswagen qui l’a utilisé sous les capots des Phaeton et Touareg mais aussi sous le capot d’Audi avec l’A8. Rapidement, ces deux derniers constructeurs ont laissé à Bentley l’exclusivité du W12 qui a équipé toutes les versions les plus puissantes de Continental GT.

Un moteur au fort succès puisqu’il a équipé plus de 100 000 Bentley. Un chiffre qui ne prend pas en compte la production de Volkswagen et d’Audi avec ce moteur à 12 cylindres très particulier.

Un dernier chant avec 750 chevaux

Pour terminer sa belle carrière de 20 ans, le W12 de Bentley s’offre une dernière version qui est la plus puissante jamais réalisée. Il est fort 750 chevaux et 1000 Nm de couple dans la Bentley Batur, un modèle exclusif basé sur l’actuelle génération de Continetal GT.