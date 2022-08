Bentley Batur : le summum de Bentley

Bentley est un constructeur de véhicules luxueux que l’on ne présente plus. Sous le giron du groupe Volkswagen depuis les années 2000, la Continental GT, la Mulsanne et le Bentayga sont des véhicules très haut de gamme mais la nouvelle Bentley Batur surclasse tous ces modèles.

Le nouveau style Bentley

Cette Bentley Batur est un grand coupé qui préfigure le futur style de Bentley. Un nouveau look en rupture avec les optiques ronds et les rondeurs de la ligne des productions actuelles. La grande calandre ici noire à motif rouge est toujours présente mais elle est encadrée par des optiques plus étirés. Le long capot est doté de deux bandes de chromes qui courent aussi sur les flancs du coupé. À l’arrière les blocs optiques sont étirés, on y retrouve un aileron et des sorties d’échappement en titane. Le grand coupé peint dans une peinture Bonneville Pearlescent Silver spécifique repose sur des jantes de 22 pouces.

W12

Comme Bugatti qui pense à remplacer son W16, le cousin du groupe Volkswagen rend l’un des ultimes hommages à son W12 sous le capot de cette Bentley Batur. C’est le même bloc 6 litres que la Continental GT mais qui reçoit un nouveau système d’admission, deux nouveaux turbos et un intercooler spécifique pour produire la puissance de 740 chevaux et 1 000 Nm de couple.

Le summun du luxe selon Bentley

Bentley est un constructeur où les habitacles sont des plus luxueux. Dans cette Batur, on arrive à son paroxysme jusqu’à l’utilisation d’or 18 carats sur le sélecteur Bentley Dynamic Drive. Les 18 chanceux futurs propriétaires peuvent choisir de la configuration dans ses moindres détails et même avoir le choix entre un cuir italien ou écossais. Les tapis sont même en mouton.

Seulement 18 exemplaires

C’est alors 18 exemplaires de la Batur que Bentley propose. Au prix 2 millions d’euros (1,65 million de livres sterling), les exemplaires ont déjà tous trouvé acheteurs.