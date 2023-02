Audi TT : est-ce la fin du petit coupé aux anneaux ?

L’Audi TT avait fait grand bruit lors de son lancement en 1998 en raison de son style décalé ressemblant à aucun véhicule alors en production. 25 ans plus tard on apprend qu’il ne devrait pas avoir de suite au TT, Audi semble décidé a ne plus maintenir le coupé plaisir dans sa future gamme.

Un look de concept car

Le TT a fait mouche dès sa première génération avec un style de concept car. En effet, sa ligne est reprise intégralement du concept car de 1995 qui annonçait l’arrivée d’un véhicule plaisir dans la gamme d’Audi. Pour la série, Audi lui a simplement ajouté une vitre latérale de chaque côté et un aileron arrière. Initialement le TT est sorti sans aileron mais il est rapidement apparu de série et une campagne de rappel a été lancée pour l’ajouter aux voitures qui ne l’avaient pas.

Coté technique, l’Audi TT repose sur une plateforme de Volkswagen Golf 4. Elle ne présente pas de défauts particuliers mais elle ne fait pas de l’Audi TT une supersportive. Son positionnement est plus bourgeois mais ses mécaniques ne manquent pas de punch avec des moteurs 4 cylindres en ligne 1,8 litre 20 soupapes allant de 180 à 240 chevaux mais aussi un moteur V6 3,2 litres partagé avec une certaine Volkswagen Golf R32. L’Audi TT de première génération est aussi le modèle qui inaugure chez Audi la boîte de vitesses DSG.

Et pour ceux qui voudraient une version plus sportive de l’Audi TT, le constructeur a pensé à vous avec l’Audi TT Quattro Sport qui est une déclinaison plus affûtée et plus légère du TT. Elle est à l’Audi TT ce qu’est la GT3 RS à la 911. Avec 270 000 exemplaires vendus de la première génération, il signe un véritable succès pour ce type de véhicule.

Le TT grossi

Mais dès la seconde génération l’Audi TT grossi. Il perd une partie de ses intérêts dynamiques et les motorisations deviennent plus nombreuses. On peut même trouver certaines Audi TT mk2 avec des moteurs TDI (diesel). Des motorisations diesels que l’on retrouvera sur la troisième génération.

Mais en même temps que l’Audi TT devient moins fun, il devient aussi plus sportif. En effet, Audi a eu la très bonne idée de le décliner en version TT S forte de 272 chevaux avec un moteur 4 cylindres essence 2,0 litres TSI et doté d’une transmission Quattro mais atteint par la folie Audi ira encore plus loin. Plus loin chez Audi il y a les lettres RS, des lettres qui vont être appliquées sur le TT lorsqu’il obtient le moteur 5 cylindres 2,5 litres TFSI de l’Audi RS 3. La puissance ne manque plus à celui que l’on surnomme la « mini R8 ». Et en ce qui concerne son style, il est proche de la supercar d’Audi.

On va retrouver ces deux versions sportives du TT avec la troisième génération qui propose 310 chevaux en TT S et 400 chevaux en TT RS. Avec cette dernière puissance il devient une fusée capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes.

Vers un SUV électrique ?

L’Audi TT ne sera pas renouvelé du moins pas dans sa forme actuelle. En effet Audi pourrait choisir de garder le nom TT pour un autre modèle qui devrait être électrique. Cependant n’espérez pas un coupé comme le TT que l’on connaît, Audi a annoncé l’arrêt de la R8 et celui du TT devrait arriver cette année. Si Audi conserve l’appellation TT, il y a de fortes chances pour que ce soit avec un SUV.