Aston Martin DBS 770 Ultimate : la version ultime ?

Aston Martin est connu pour ses moteurs V8 et V12 saisissants, cependant le constructeur Britannique doit aussi préparer l’avenir qui passera par des moteurs électriques. Néanmoins, il reste encore de la ressource au constructeur de Gaydon pour présenter une version plus puissante de la DBS. Les premières informations sur Abcmoteur.

770 chevaux

Cette version plus puissante de la DBS se base sur la DBS Superleggera et réutilise son V12 biturbo de 5,2 litres. Si sous le capot de la DBS Superleggera, il développe 725 chevaux, sous celui de la DBS 770 Ultimate il développera 770 chevaux annonce Aston Martin. Une puissance très généreuse qui en fait l’une des Aston Martin les plus puissantes de l’histoire. Il y a fort à parier que la sonorité de cette mécanique noble soit travaillée afin de laisser à son conducteur mais aussi aux passants un souvenir marquant de la DBS 770 Ultimate.

Une édition limitée à 499 exemplaires

Aston Martin fait aussi savoir que cette version sera limitée à seulement 499 exemplaires. Une version qui devrait donc s’arracher auprès des collectionneurs comme l’a fait la V12 Vantage Roadster en 2022 limitée à 249 exemplaires. Le constructeur de Gaydon annonce également que cette DBS 770 Ultimate va recevoir un soin particulier au réglage de son châssis afin de lui offrir un comportement plus dynamique.

Pour l’instant Aston Martin n’annonce pas une date officielle de présentation de cette voiture qui s’annonce désirable. Cependant, il promet une présentation « au début de l’année 2023 ». Il faut donc rester à l’affût pour ne pas rater sa présentation.