Aston Martin DBS 770 Ultimate : la plus puissante de série

Chez Aston Martin, les V12 sont une spécialité qui plaît aux clients et aux passionnés de la marque. Cependant, ce type de mécanique n’a plus bonne presse vis-à-vis des autorités publiques. En effet, trop polluant selon les standards actuels il est voué à disparaître, au moins dans sa forme actuelle sans hybridation. Avant de lui dire adieu, Aston Martin lui offre une déclinaison plus puissante avec la série limitée DBS 770 Ultimate.

Plutôt coupé ou cabriolet ?

Cette DBS 770 Ultimate est disponible en coupé ou en cabriolet. Les amateurs de conduite cheveux au vent seront séduits de pouvoir rouler au grand air dans ce roadster V12. Cependant, le cabriolet sera plus rare avec seulement 199 exemplaires tandis que le coupé sera produit à 300 exemplaires.

Mais que ce soit le coupé ou le cabriolet, ces deux versions reçoivent chacune d’éléments exclusifs apportés par l’édition Ultimate. On remarque que le pare-chocs reçoit une nouvelle lame, la calandre a un nouveau design, le capot adopte un nouveau style de prise d’air, les seuils de porte sont en carbone tandis que le diffuseur arrière est spécifique et lui aussi en carbone. Les jantes de 21 pouces s’inspirent du design des rares Valkyrie et Victor. Elles chaussent des pneus Pirelli P Zero en 265/35 R21 à l’avant et 305/30 R21 à l’arrière.

Un V12 avec plus de coffre

Cette version repose sur l’Aston Martin DBS Superleggera et reprend donc son V12 5,2 litres biturbo. Toutefois avec la DBS 770 Ultimate, la puissance augmente généreusement puisqu’elle passe de 725 chevaux et 900 Nm à 770 chevaux et un couple identique. Un gain de 45 chevaux qui améliorent évidemment les performances de la DBS. Elle effectue le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et la vitesse de pointe augmente légèrement pour atteindre 340 km/h. La puissance est toujours envoyée aux seules roues arrière via une boîte à 8 rapports ZF et un différentiel à glissement limité mécanique.

Le châssis est aussi en évolution pour plus de sportivité. L’Aston Martin DBS 770 Ultimate reçoit donc des freins carbone céramique mais aussi de nouveaux réglages des suspensions adaptatives pour plus d’agilité. Enfin pour plus de réactivité, la direction change pour devenir plus précise.

Un intérieur qui respire la performance

Souvent les intérieurs des Aston Martin sont plus confortables que sportifs. Avec cette Aston Martin DBS 770 Ultimate, c’est le sport qui prend le dessus avec de magnifiques sièges Sport Plus recouverts d’une sellerie en cuir semi-aniline et alcantara. De plus, les coques sont en fibre de carbone. Ce ne sont pas les seuls éléments que l’on retrouve en carbone, on retrouve le matériau sur les panneaux de porte, le volant ou encore la console centrale. Pour terminer, une sangle et le logo DBS 770 Ultimate gravé au laser sont présents sur la console centrale.

Seulement 499 exemplaires

Ce type de série limitée s’arrache et le nombre d’exemplaires prévu est souvent vendu dès les premiers jours. C’est le cas avec cette Aston Martin DBS 770 Ultimate qui est limitée à seulement 499 exemplaires, ils sont déjà tous vendus. Ce qui lui promet un bel avenir en collection. En ce qui concerne son prix, Aston Martin ne l’a pour l’instant pas dévoilé.