Alpine dévoile un véhicule inattendu

L’automobile et le cyclisme sont deux mondes qu’en apparence tout oppose mais qui sont en réalité relativement proches. À Abcmoteur nous avons déjà su vous le démontrer en nous introduisant dans la 109 ème édition du Tour de France qui vient de s’achever. Alpine nous le montre aussi en dévoilant un nouveau véhicule pour le moins inattendu.

Lapierre x Alpine pour une collaboration inédite

Ce véhicule ne présente qu’une seule place et est 100% vert puisqu’il s’agit en réalité d’un vélo de route. Alpine, le constructeur dieppois s’est associé au fabricant de cycles français Lapierre afin de lancer un vélo aux couleurs de la marque fondée par Jean Rédélé. Ce cadre en carbone est signé par le célèbre pilote de F1 d’Alpine Esteban Ocon et la cycliste professionnelle Evita Muzic qui participe actuellement à la première édition du Tour de France Femmes by Zwift avec l’équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope.

Cette collaboration résulte selon les mots du constructeur de la berlinette d’un partage de « valeurs communes qui se traduisent par des vélos et des véhicules d’exception, au design unique et à l’esprit tourné vers la compétition et la performance ».

Un vélo haut de gamme

Ce vélo Alpine x Lapierre reprend le cadre connu Lapierre Aircode en carbone. Un vélo typé aéro qu’utilise le sprinteur français Arnaud Demarre de l’équipe Groupama-FDJ vainqueur de 3 étapes sur le Giro d’Italia 2022. L’exemplaire de cette collaboration arbore une livrée exclusive reprenant le bleu Alpine contrastant avec le noir sur la partie arrière du cadre. Les logos Lapierre sont remplacés par ceux d’Alpine.

En ce qui concerne la transmission de ce vélo, elle est assurée par le groupe de la marque japonaise Shimano. C’est un Dura-Ace Di2 à 12 vitesses qui prend place sur ce vélo. Le freinage est aussi assuré par des étriers et disques Shimano Dura-Ace. Enfin, l’utilisation de carbone est omniprésente puisque le cadre, le guidon, la potence ou encore même la tige de selle sont dans ce matériau léger et rigide, deux qualités essentielles pour un vélo de compétition. Enfin, les roues sont elles aussi en carbone avec des pneus Grand Prix 5000S de la marque Continentale. Définitivement deux mondes proches l’un de l’autre.

Une collaboration de 3 ans

En marge du GP de France Alpine déclare que ce partenariat devrait durer 3 ans. Le lancement du vélo se fera à l’automne dans la limite de 110 exemplaires. Enfin, une autre exclusivité sera dévoilée lors du Mondial de l’Auto à Paris du 17 au 23 octobre. De notre côté à Abcmoteur on aimerait voir une équipe française rouler sur des vélos Lapierre x Alpine lors de la prochaine saison de courses.