Tour de France : à bord d’une Škoda pour vivre la course de l’intérieur

Le mois de juillet est synonyme des vacances mais aussi du Tour de France. 176 coureurs de 22 équipés s’élancent chaque année dans une course effrénée de trois semaines à travers la France et certaines années l’Europe. Si les cyclistes sont indéniablement les stars et le centre d’attention du monde entier pendant les 21 étapes du Tour. Un cortège impressionnant de véhicules assure leur assistance mais aussi le transport de la direction de course ainsi que les invités et partenaires en toute sorte. Škoda est le partenaire automobile majeur du Tour grâce à qui nous pouvons vous proposer une immersion totale dans la course permettant d’y voir les coulisses et d’approcher la gestion souvent méconnue des automobiles suivant la course.

Škoda et le Tour, une histoire d’amour

En cette 109 ème édition de la course, c’est la 19 ème fois que la marque Tchèque fournie les véhicules de direction de course, d’assistance neutre ou encore transportant les invités. Le constructeur a donc tissé un lien fort entre les cyclistes et ses véhicules.

C’est plus de 250 véhicules Škoda qui sont déployés pour l’événement. Le cortège comprend alors les traditionnelles Škoda Superb que nous avons l’habitude de voir à l’avant de la course transportant Christian Prudhomme directeur d’ASO (société qui organise le Tour de France, Paris-Nice, Paris-Roubaix ou encore le critérium du Dauphiné). La marque fournie également des Octavia iV et depuis peu des Enyaq iV et Enyaq coupé RS iV.

Ainsi ce ne sont que des véhicules électrifiés ou électriques de la gamme iV qui sont engagés dans la course permettant de rendre plus vert le Tour de France. N’y voyez pas de lien particulier avec le maillot vert sponsorisé également par Škoda qui est solidement attaché sur les épaules du belge Wout Van Aert.

Évidemment, introduire dans la course des véhicules électriques et hybrides demande une adaptation particulière afin de recharger les véhicules sans prendre d’assaut toutes les stations de recharge de la petite ville de Lourdes qui était le point de départ de notre étape. Pour cela Škoda et ASO se sont fournis chez Drop’N Plug qui dote l’organisation du Tour de trois stations de recharge mobile. En partenariat avec Enedis, elles se branchent sur le réseau de la ville afin de recharger les Škoda Enyaq 80 kWh électriques qui sont fournis à la direction de course. Une solution qui permet d’utiliser les Enyaq sur 16 des 20 étapes. En effet, certains lieux restent encore inadaptés aux véhicules électriques notamment lors des étapes de montagne où les arrivés au sommet ne permettent parfois pas rechargé le véhicule. Dans ce cas ce sont des Škoda Superb iV qui remplace les Enyaq.

Enfin, en raison de son poids accru l’Enyaq s’avère plus difficile à piloter dans les descentes de col qui s’effectue à tombeau ouvert.

La conduite sur le Tour

Conduire sur le Tour de France demande des qualités particulières. Premièrement l’attention et la concentration du chauffeur doivent être très solides. Imaginez-vous conduire 5 heures d’affilée à différentes allures, sans pause au milieu de cyclistes bataillant pour garder leur place dans le groupe de tête, entre les motos TV, presse ou encore celles des photographes qui remontent sur des routes parfois très sinueuses ou encore un directeur sportif extrêmement pressé de retrouver sa place dans le peloton. Cela donne une conduite spectaculaire qui est réservée uniquement à des pilotes avertis puisque seul des anciens coureurs cyclistes professionnels sont autorisés à rouler dans la course. De plus, ASO souhaite que les chauffeurs soient âgés de moins de 60 ans afin de ne pas s’exposer à des risques d’accident.

Car oui les accidents entre cyclistes et véhicules existent. On se souvient de ce spectaculaire incident de Hoogerland envoyé dans le fossé par une voiture. Lors de notre étape entre Lourdes et Hautacam du Tour de France 2022 durant laquelle deux motards TV ont été mis hors course après avoir provoqué la chute de deux coureurs luttant pour rentrer dans les délais.

ASO a donc une tolérance zéro sur le comportement des chauffeurs du Tour de France. La sanction est très vite arrivée comme nous l’a expliqué notre chauffeur Paul Mouchereau. Ainsi, la sanction peut aller d’un simple avertissement à ce qu’il s’appelle communément le « BTM » qui signifie la « Bagage Train Maison » désignant une exclusion définitive du Tour de France pour un comportement dangereux. Ainsi un excès de vitesse, un non-port de la ceinture, un non-respect d’une consigne des arbitres de course, le téléphone au volant ou encore un taux d’alcool supérieur à 0 peuvent donner lieu à ces sanctions. Pour exemple, les chutes causées dans ces deux vidéos ont engendré l’exclusion des chauffeurs et des véhicules de la course.

Qui sont les chauffeurs du Tour ?

Vous l’avez donc compris, conduire sur le tour est une conduite particulière réservée à des anciens coureurs professionnels ayant une connaissance aiguisée du monde cycliste. Ainsi notre chauffeur Paul Mouchereau a été pro dans l’équipe AG2R la mondiale. Škoda compte aussi dans ses rangs Andy Schleck, l’ambassadeur de la marque a gagné le Tour de France 2010.

Il faut alors que le chauffeur soit extrêmement concentré sur le déroulé de la course, toujours un œil sur la route et l’autre dans le rétroviseur afin de surveiller ce qui arrive derrière. La capacité de prendre des décisions importantes de manière rapide est une qualité importante lorsqu’il s’agit de dépasser une voiture ou des coureurs sans mettre en danger le public ou le cycliste au bout de son effort.

Le chauffeur doit aussi être très bon conducteur sachant prendre les virages de manière rapide pour rester au contact de la course dans les descentes de col. En effet, si le Tour est impressionnant lors des ascensions de col, il l’est également en descente lorsque les coureurs atteignent parfois plus de 100 km/h. Il faut donc négocier les virages aussi vite qu’eux à quelques mètres de la voiture qui nous précèdent. De plus, il faut que le conducteur garde la aussi un œil sur les rétros car des coureurs et motos reviennent de l’arrière. Ainsi, l’entretien des véhicules doit être irréprochable car les suspensions, les freins et les pneus sont mis à rude épreuve.

L’entretien des véhicules sur Tour de France

Afin d’assurer un niveau de sécurité optimal, l’état des véhicules ne peut être dégradé. Un garage itinérant nommé la « station » permet l’entretien des véhicules du Tour de France. Ainsi, un lot de pièces de rechange suit le Tour pour réparer si besoin. Škoda fait alors venir des mécaniciens Tchèques connaissant parfaitement les véhicules pouvant travailler très rapidement. De plus, de la carrosserie peut être effectuée afin de réparer les différents accrochages et enfin le nettoyage des véhicules est fait tous les jours afin d’avoir des véhicules parfaits en toutes circonstances car le Tour représente une vitrine importante pour le constructeur.

Enfin des dépanneuses suivent la route du Tour afin de ne pas laisser un équipage sur le bord de la route en cas de panne que ce soit pour la caravane publicitaire ou pour les véhicules suivant les coureurs. D’ailleurs ce balai derrière les coureurs suit une organisation bien précise.

Le placement des véhicules

L’organisation du placement des véhicules derrière les coureurs n’est pas anodine. Il résulte d’une organisation millimétrée. Ainsi, des véhicules ouvreurs sont placés en amont du peloton permettant d’avertir l’arrivée des premiers coureurs. La gendarmerie ouvre aussi la route dans un Škoda Karoq. Avant le passage des coureurs, des motards de la garde républicaine écartent autant que possible public facilitant le passage des coureurs. Ensuite les coureurs sont suivis du véhicule des commissaires en Škoda Superb ou en Enyaq selon le terrain. Derrière eux prend la place le Volkswagen T-Roc cabriolet du médecin de la course. Un cabriolet est bien plus pratique pour l’équipe de Florence Pommerie afin de soigner les convalescents sans les faire descendre du vélo tout en roulant, des acrobates ! Enfin viennent les directeurs sportifs des équipes qui sont dans l’ordre du classement général. De ce fait, Jonas Vingegaard assure à la voiture de son équipe la première place, Tadej Pogacar la deuxième et ainsi de suite.

Évidemment ce placement bouge tout au long de l’étape notamment lorsqu’un athlète a besoin d’un dépannage. Une fois le coureur dépanné, il se glissera dans la file des voitures profitant de l’aspiration des véhicules pour remonter au contact de son groupe et son directeur sportif conduira de manière dynamique en essayant de se faufiler jusqu’à sa place déterminée par les arbitres.

Les arbitres ont également un rôle important car ce sont eux qui autorisent par exemple les voitures d’invités à se glisser dans un échelon de la course. Nous permettant ainsi de vivre au plus près la course en tant qu’invité.

L’aménagement des véhicules

Les véhicules sont aménagés de manières spécifiques. Les voitures reçoivent plusieurs antennes pour les radios et la TV. Ainsi, il peut avoir jusqu’à 3 radios dans les véhicules de directeurs sportifs à savoir Radio Tour qui donne toutes les informations clés de la course, la radio de l’équipe qui permet aux coureurs et au staff de communiquer entre eux et enfin une radio entre les véhicules de directeurs sportifs. Ils ont également la TV qui leur permet de suivre la course en direct. Toujours dans les véhicules de DS, on retrouve des glacières avec des bidons pour ravitailler le coureur, des solutions nutritionnelles mais aussi des outils pour les mécaniciens de l’équipe, des roues de dépannages et les incontournables vélos sur la galerie dont ceux des leaders de l’équipe sont les plus accessibles.

En ce qui concerne les véhicules de directeurs de course, on y retrouve les radios mais aussi la TV et sur certaines Škoda Superb un toit ouvrant arrière permettant au commissaire de sortir du véhicule pour prodiguer les informations aux coureurs. Ce toit ouvrant spécifique permet à Christian Prudhomme de sortir la tête du véhicule et d’agiter le drapeau lançant la course au fameux kilomètre 0.

Les voitures d’invités elles sont plus simples en équipements mais possèdent aussi des aménagements comme la radio, le bandeau de pare-brise qui est le sésame indispensable, la radio et les antennes. Le véhicule qui nous a transportés était une Škoda Superb iV berline dans la finition haut de gamme Laurin & Klement qui s’est avéré très confortable pour plus de 7 heures de route dans la journée, malgré des routes à l’état moyen. De plus, son comportement et sa tenue de route se sont révélés sains lors des descentes de col d’Aubisque et de Spandelles.

Enfin, l’un des équipements emblématiques est évidemment le Klaxon des véhicules du Tour de France.

Et la caravane publicitaire ?

La caravane est aussi ce qui motive des millions de personnes à passer une après-midi en plein soleil au bord d’une route de campagne avec un pique-nique pour attendre le fameux bob Cochonou. Ce cortège festif et coloré est un symbole du Tour de France auquel Škoda prend part avec des Enyaq Coupe iV accompagné de chars électriques. Là encore une organisation particulière prend place car les chars ne peuvent circuler par eux-mêmes sur des routes ouvertes. Des camions plateau attendent alors les véhicules de la caravane publicitaire à l’arrivée.

En ce qui concerne les goodies distribués par Škoda, ceux-ci sont maintenant dans des matières plus responsables et tendent à être utiles aux spectateurs qui les reçoivent.

En définitive, c’est une organisation incroyable qui permet à ce mécanisme qu’est le Tour de France de tourner. Un seul grain de sable dans l’engrenage et cela peut être la catastrophe. Ce qui explique une tolérance 0 sur de nombreux sujet. Tous les chauffeurs se doivent d’être expérimentés. Škoda est l’un des acteurs majeurs du Tour de France en fournissant 250 véhicules parcourant plus de 7 000km dont 3 500km de course. Les véhicules doivent donc être impeccables que ce soit pour la sécurité des coureurs, l’accueil des invités ou même du Président de la Republique. De plus, cette année Škoda étend le dispositif au Tour de France Femmes qui s’élance le dimanche 24 juillet 2022 pour sa première édition.

Je tiens à remercier Škoda de m’avoir permis de vivre un rêve d’enfant réunissant mes deux passions, le cyclisme et l’automobile. Si vous avez l’occasion de vivre une journée similaire vous ne pourrez être déçu tant le Tour de France est grandiose. Un attrait qui explique que le Tour séduit toujours autant à l‘échelle mondiale et s’est ancré durablement dans la culture française.