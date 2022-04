Alpina XB7 : Lui aussi restylé

Le mastodonte de BMW, le X7 vient de recevoir un restyalge fraîchement présenté cette semaine. La déclinaison d’Alpina, le XB7 emboîte le pas et se voit lui aussi retouché.

Kit carrosserie spécifique

Même si on croise peu de X7 dans la circulation française, on les remarque. D’une part par ses dimensions mais aussi par son style imposant d’autant plus avec ce restylage qui inclue des nouveaux optiques avant et arrière, une calandre inédite et des jantes d’au moins 21 pouces.

La version Alpina ne le rend pas plus discret, au contraire. On y retrouve un pare-chocs avant modifié avec une lame incluant la dénomination « ALPINA », des jantes à bâtons spécifiques à Alpina de 21 pouces qui peuvent aller jusqu’à 23 pouces ! Le kit le rend plus sportif sans être trop agressif, le style d’Alpina est bien appliqué à ce SUV.

Le V8 4,4 litres biturbo plus puissant

Cette préparation Alpina reprend la base technique de la version M60i XDrive du X7. Déjà convenablement motorisé par un V8 4,4 litres biturbo de 530 chevaux, le préparateur en sort maintenant 621 équidés et un couple de 800nm présent dès 2000 tours/min. De quoi arracher un séquoia centenaire ou déplacer votre maison.

En comparaison à ses 2 730kg, les performances du XB7 sont remarquables puisque le constructeur annonce un 0 à 100km/h bouclé en à peine 4,2 secondes et une vitesse de pointe à 290km/h. Pour un coffre-fort, ça se défend bien. Le châssis obtient une suspension pneumatique retravaillée par Alpina.

Des performances accompagnées du confort d’une Alpina, le constructeur pousse plus loin le raffinement de l’intérieur de ce X7. Les finitions sont toujours personnalisables et pourront faire grimper la facture bien au-delà des 150 000€ estimés pour ce modèle.